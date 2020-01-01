للنساء فقط

تناقش الحلقة الموضة في حياة المرأة، هل هو تقليد أم اقتناع؟ وما أسباب ولع بعض النساء بآخر الصرعات في عالم الموضة؟ وما دور الشركات التجارية في صناعة الأذواق وعولمة الأزياء؟
تناقش الحلقة الموضة في حياة المرأة، هل هو تقليد أم اقتناع؟ وما أسباب ولع بعض النساء بآخر الصرعات في عالم الموضة؟ وما دور الشركات التجارية في صناعة الأذواق وعولمة الأزياء؟
تتناول الحلقة موضوع الخادمة في بيوتنا العربية فهل هي ظالمة أم مظلومة؟ ما أسباب غياب تشريعات توفر الحماية القانونية للعمالة المنزلية من التجاوزات؟
تناقش الحلقة الضغوط التي يتعرض لها الطفل وتؤدي إلى اضطرابات نفسية وانحرافات، فما أسباب هذه الضغوط و...
المنتدى الدولي للمرأة والأعمال المنعقد في دمشق، إلى أي مدى تسهم مثل هذه المنتديات في رفع كفاءة سيدا...
تناقش الحلقة ظاهرة وأسباب عنف المرأة ضد الرجل والتي خيم عليها الصمت في مجتمعاتنا العربية. فلماذا تمارس بعض الزوجات العنف اللفظي والمادي ضد أزواجهن؟
تناقش الحلقة تشغيل النساء ليلاً، هل يتناسب مع طبيعة المرأة ومسؤولياتها الأسرية؟ وما هي الأضرار الصحية المترتبة عليه؟
تناقش الحلقة موضوع الدجل والشعوذة وأسباب انتشار ظاهرة السحر والشعوذة في العام العربي ومن المسؤول عن انتشارها في مجتمعاتنا؟
تناقش الحلقة مسابقات الجمال في عالمنا العربي، وهل هي فرصة للاحتفاء بالجمال أم مدخل لامتهان الجسد واختزال الكيان؟ وما الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في تحديد مقاييس الجمال?
الحلقة تناقش الجدل القائم بشأن تطبيق وثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة. ومخاوف أنصار الأسرة من محاولات البعض في مؤتمر نيويورك تكريس مفاهيم الزواج الشاذ.
تتناول الحلقة مصادرة الأراضي والتمييز في التعليم والعمل والضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسر المقدسية. كيف تواجه الأسرة العربية في القدس هذه المشكلات والتحديات؟
أكثر من خمسين مليون طفل في العالم يؤدون أعمالاً شاقة، وأكثر من مليون آخر يقع في براثن الاستغلال الجنسي، فمن المسؤول عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في العالم؟
تناقش الحلقة مخاطر الأغذية المعدلة وراثياً، هل هي آمنة وصحية لأسرة؟ وما هي حقيقة الجدل الدائر حول مخاطرها؟ وهل تؤدي الأنظمة الصحية دورها في مراقبة المنتجات الغذائية؟
تناقش الحلقة مشاكل النساء الغربيات اللواتي اعتنقن الإسلام، كيف تواجه المرأة الغربية نبذ أسرتها لها بعد اعتناقها الإسلام؟ ولماذا يحاول بعض المسلمين في الغرب فرض تقاليدهم وأعرافهم المحلية على المسلمات الغربيات؟
تناقش الحلقة مصير الحقوق السياسية للمرأة في الكويت؟ وهل تستند المواقف المعارضة لتلك الحقوق إلى الرؤية الشرعية أم إلى الحسابات السياسية والتقاليد الاجتماعية؟