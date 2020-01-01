البث الحي

للنساء فقط

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من برنامج: للنساء فقط

عنف الزوجات ضد الأزواج

تناقش الحلقة ظاهرة وأسباب عنف المرأة ضد الرجل والتي خيم عليها الصمت في مجتمعاتنا العربية. فلماذا تمارس بعض الزوجات العنف اللفظي والمادي ضد أزواجهن؟

من برنامج: للنساء فقط

تشغيل المرأة ليلاً

تناقش الحلقة تشغيل النساء ليلاً، هل يتناسب مع طبيعة المرأة ومسؤولياتها الأسرية؟ وما هي الأضرار الصحية المترتبة عليه؟

من برنامج: للنساء فقط

مسابقات الجمال في عالمنا العربي

تناقش الحلقة مسابقات الجمال في عالمنا العربي، وهل هي فرصة للاحتفاء بالجمال أم مدخل لامتهان الجسد واختزال الكيان؟ وما الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في تحديد مقاييس الجمال?

من برنامج: للنساء فقط

مؤتمر نيويورك وحقوق المرأة

الحلقة تناقش الجدل القائم بشأن تطبيق وثيقة بكين الخاصة بحقوق المرأة. ومخاوف أنصار الأسرة من محاولات البعض في مؤتمر نيويورك تكريس مفاهيم الزواج الشاذ.

من برنامج: للنساء فقط

وضع الأسرة العربية في القدس

تتناول الحلقة مصادرة الأراضي والتمييز في التعليم والعمل والضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسر المقدسية. كيف تواجه الأسرة العربية في القدس هذه المشكلات والتحديات؟

من برنامج: للنساء فقط

مشاكل المسلمات الغربيات

تناقش الحلقة مشاكل النساء الغربيات اللواتي اعتنقن الإسلام، كيف تواجه المرأة الغربية نبذ أسرتها لها بعد اعتناقها الإسلام؟ ولماذا يحاول بعض المسلمين في الغرب فرض تقاليدهم وأعرافهم المحلية على المسلمات الغربيات؟