للنساء فقط

أكثر من خمسين مليون طفل في العالم يؤدون أعمالاً شاقة، وأكثر من مليون آخر يقع في براثن الاستغلال الجنسي، فمن المسؤول عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في العالم؟