رأى وائل الدحدوح من قلب غزة النور عام 1970 حتى اقترنت مأساة القطاع في أذهان العالم بصوته وصورته وهو يرويها على الشاشة منذ سنوات، كان حلمه الأول أن يدرس الطب، لكن الاحتلال حرمه من السفر لإتمام دراسته.