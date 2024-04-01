وجوه.. وائل الدحدوح "أبو الشهداء"
رأى وائل الدحدوح من قلب غزة النور عام 1970 حتى اقترنت مأساة القطاع في أذهان العالم بصوته وصورته وهو يرويها على الشاشة منذ سنوات، كان حلمه الأول أن يدرس الطب، لكن الاحتلال حرمه من السفر لإتمام دراسته.
رأى وائل الدحدوح من قلب غزة النور عام 1970 حتى اقترنت مأساة القطاع في أذهان العالم بصوته وصورته وهو يرويها على الشاشة منذ سنوات، كان حلمه الأول أن يدرس الطب، لكن الاحتلال حرمه من السفر لإتمام دراسته.
برنامج أسبوعي يتناول في حلقاته شخصيات متنوعة تعتمد أسلوبا تعريفيا لكل شخصية مع ذكر أهم الإنجازات والأحداث التي طبعت مسيرتهم المهنية، من خلال صور متحركة باستخدام آلية الذكاء الاصطناعي.