يحكي برنامج "مغتربون" قصة البروفسور سامر عكاش أستاذ العمارة بجامعة أديليد الأسترالية الذي أسس مركز عمارة آسيا والشرق الأوسط بأستراليا الذي يُعنى بالتواصل الثقافي بين الحضارات.
برنامج يتناول في كل حلقة قصة تحدي ونجاح لشخص عربي غادر وطنه الأصلي، ليشق طريقه في دولة آخرى، سواء كانت عربية أو غير عربية. سيبحث الفلم قصة التحدي والإصرار في الحياة والنجاح وسط تحديات الاغتراب الكثيرة
يحكي برنامج "مغتربون" قصة البروفسور سامر عكاش أستاذ العمارة بجامعة أديليد الأسترالية الذي أسس مركز عمارة آسيا والشرق الأوسط بأستراليا الذي يُعنى بالتواصل الثقافي بين الحضارات.
يحكي برنامج "مغتربون" في حلقته بتاريخ (2018/10/3) قصة النائب في البرلمان الكندي فيصل الخوري، كفاحه معاناته ونجاحه في الغربة، فمن فتى يعمل بأحد المطاعم إلى نائب في البرلمان الكندي.
سلط برنامج "مغتربون" بحلقته بتاريخ (2018/9/19) الضوء على حياة البروفيسور العراقي منجد الم...
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة حياة الفنان والأكاديمي الفلسطيني بشير مخول، أول عربي ي...
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على مسيرة فريد جورج رجل المال والأعمال مالك العديد من مناجم الذهب في أميركا الشمالية.
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة نجاح البروفيسور طاهر القرشي رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية في معهد ويستر بوليتكنيك في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأميركية.
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة حياة رائد الأعمال الجزائري رئيس شركة "سبيتش موبيليتي" للاتصالات في كندا.
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة حياة رجل الأعمال والمهندس الأوكراني من أصول سورية عدنان كيوان.
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة نجاح عالِم الفضاء المصري عصام حجي، وأحد علماء دفع محركات الصواريخ في وكالة ناسا الأميركية.
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة نجاح الدكتور الأردني أحمد العمري رئيس قسم الأشعة التداخلية في مستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة الأميركية.
سلط برنامج "مغتربون" الضوء على قصة حياة العالم الجزائري بلقاسم حبة خبير الإلكترونيات الدقيقة.
تناول برنامج "مغتربون" في حلقة الأربعاء (2018/5/9) حكاية الدكتور الأردني محمد الحجيري رئيس قسم كهرباء القلب في مستشفى مانسفيلد العام بولاية أوهايو الأميركية.
بين تسعة مديرين تولوا قيادة مختبر ناسا للدفع الصاروخي في كاليفورنيا منذ إنشائه نهاية الثلاثينيات؛ كان شارل العشي صاحب ثاني أطول فترة على رأس المكان حتى ارتبط اسمه بالمختبر وللأبد.
سلطت حلقة "مغتربون" الضوء على فؤاد أحيدار أحد أبرز السياسيين من أصل مغربي في بلجيكا، وأول مسلم يتسلم منصب نائب رئيس برلمان مقاطعة بروكسل.