عن البرنامج

برنامج يتناول في كل حلقة قصة تحدي ونجاح لشخص عربي غادر وطنه الأصلي، ليشق طريقه في دولة آخرى، سواء كانت عربية أو غير عربية. سيبحث الفلم قصة التحدي والإصرار في الحياة والنجاح وسط تحديات الاغتراب الكثيرة