سلطت حلقة (2018/10/13) من "الاقتصاد والناس" الضوء على مظاهر الاقتصاد التشاركي في الصين، موضحة انعكاساته السلبية والإيجابية، ومبرزة دور الدولة في صعود هذا النوع من الاقتصاد.
برنامج حواري أسبوعي مسجل، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لأحداث اقتصادية على الساحة الدولية والعربية، ويعمد إلى طرح أسئلة متعددة تتعلق بالحدث المتناول يجيب عليها عدد من الخبراء والاقتصاديين أو أصحاب الشأن.
سلطت حلقة (2018/10/13) من "الاقتصاد والناس" الضوء على مظاهر الاقتصاد التشاركي في الصين، موضحة انعكاساته السلبية والإيجابية، ومبرزة دور الدولة في صعود هذا النوع من الاقتصاد.
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على مساعي السودان لإنشاء قطاع سياحي في شرق البلاد.
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على خطة أوكرانيا لتطوير قطاع الطاقة، بهدف الخلاص من هي...
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على جهود السودان لمحاربة شجرة المسكيت التي استوردها لم...
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على تأثير إجراءات الاحتلال الأمنية على الاقتصاد وحياة الناس في مدينة الخليل عاصمة الاقتصاد الفلسطيني.
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على أزمة انخفاض الليرة التركية، وطرح الكثير من التساؤلات عن مستقبل واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على آثار الحصار الإسرائيلي وعقوبات السلطة الفلسطينية على الاقتصاد في قطاع غزة ومعيشة الناس هناك.
سجلت أسعار الخراف في عدد من البلدان العربية زيادات كبيرة، حيث وصل في مصر إلى 250 دولارا، بزيادة 14% عن العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار الملابس بشكل كبير في تونس.
بحث برنامج "الاقتصاد والناس" كيف أثر الصراع المسلح في شرق البلاد، وضم روسيا شبه جزيرة القرم، على الاقتصاد في أوكرانيا.
سلطت حلقة "الاقتصاد والناس" الضوء على البطالة في الأردن وتحدي خلق فرص العمل، وجهود القطاعين العام والخاص في مواجهة ما يوصف بالتحدي الأكبر للاقتصاد.
حلقة السبت (2018/7/28) من برنامج "الاقتصاد والناس" ناقشت النظام الضريبي في الأردن من حيث إيراداته وآثاره على حياة ومعيشة الناس والقطاعات الاقتصادية الأردنية.
الأردن.. بلد محدود الموارد ويقع في محيط غير مستقر.. عاملان وضعا اقتصاده أمام تحديات النمو وخلق فرص العمل والتنمية، الاقتصاد الأردني واقتصاد مواطنه كانا أخيرا محط أنظار المنطقة والعالم.
سلط برنامج "الاقتصاد والناس" الضوء على الاقتصاد الأوكراني وحجم الفرص وعمق التحولات في بلد يعاني من إرث الماضي ويتطلع للمستقبل.
ناقش برنامج "الاقتصاد والناس" الجوانب الاقتصادية من استضافة كأس العالم، وكيف انعكس على اقتصاد روسيا وعلى حياة الناس، وأي فوائد سيجنيها من هذا الحدث الرياضي العالمي.