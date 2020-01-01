البث الحي

الاقتصاد والناس

عن البرنامج

برنامج حواري أسبوعي مسجل، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لأحداث اقتصادية على الساحة الدولية والعربية، ويعمد إلى طرح أسئلة متعددة تتعلق بالحدث المتناول يجيب عليها عدد من الخبراء والاقتصاديين أو أصحاب الشأن.

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