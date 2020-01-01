الاقتصاد والناس

سجلت أسعار الخراف في عدد من البلدان العربية زيادات كبيرة، حيث وصل في مصر إلى 250 دولارا، بزيادة 14% عن العام الماضي. فيما ارتفعت أسعار الملابس بشكل كبير في تونس.