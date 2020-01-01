البث الحي

المشهد الثقافي

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من برنامج: المشهد الثقافي

أدب المرأة المغربية ومتابعات أخرى

كتابات المرأة المغربية – العلاقة بين الثقافة والتطرف في المجتمعات العربية – مهرجان عالمي لفناني الكاريكاتير في دبي- في ذكرى انطلاقة الحرب اللبنانية – الصين تعرض آثارها في نيويورك – قصيدة للشاعر سيف الدين الدسوقي.

من برنامج: المشهد الثقافي

مهرجان المدينة في تونس ومتابعات أخرى

مهرجان المدينة في تونس يكرس العديد من التقاليد الثقافية في حياة المدينة – حوار مع الروائية لطفية الدوليمي حول آثار الحصار على الثقافة العراقية – مهرجان للرقص التعبيري يختزل تاريخ رقص المرأة في آسيا والشرق الأوسط.

من برنامج: المشهد الثقافي

المثقف الفلسطيني ومتابعات أخرى

كيف ينظر المثقفون الفلسطينيون إلى قضيتهم – قصيدة للشاعر غازي القصيبي – لماذا يغادر المثقف العربي دوره القيادي في المجتمع؟ – كتابات عن مجزرتي (قبية) و(صبرا وشاتيلا) – مهرجان القدس للموسيقى العربية.

من برنامج: المشهد الثقافي

جدارية محمود درويش ومتابعات أخرى

جداريَّة محمود درويش – الرقابة على المصنَّفات الفنية بين الأمس واليوم – الرقابة على الأدب والفن – معرض (لا أحب الثقافة) في بروكسل – معرض بيت المصور اللبناني – قصيدة للشاعر التونسي الميداني بن صالح.

من برنامج: المشهد الثقافي

مهرجان في القاهرة لإحياء الفنون والآداب ومتابعات أخرى

مهرجان في وسط القاهرة لإحياء الفنون والآداب العربية، والمسرح ودوره في المجتمع العربي من خلال حوار مع المسرحي المغربي (عبد الحق الزردالي)، والناقد السوري محمد جمال بارود يتحدث عن الأديب الراحل (هاني الراهب).

من برنامج: المشهد الثقافي

دور المسرح العربي في صياغة الواقع ومتابعات أخرى

دور المسرح العربي في إعادة صياغة الواقع العربي المتردي- هل هناك خلل ما بين المسرح العربي والإنسان العربي، وما هو دور الحكومات العربية في ذلك؟-هل كانت الرواية العربية وفيه حقاً لحياة العرب في القرن العشرين؟-ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الروائيون في تحريض وتغير الواقع العربي؟