المشهد الثقافي

دور المسرح العربي في إعادة صياغة الواقع العربي المتردي- هل هناك خلل ما بين المسرح العربي والإنسان العربي، وما هو دور الحكومات العربية في ذلك؟-هل كانت الرواية العربية وفيه حقاً لحياة العرب في القرن العشرين؟-ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الروائيون في تحريض وتغير الواقع العربي؟