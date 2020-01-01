المشهد الثقافي

مهرجان مسرحي في القدس رغم الاحتلال – معرض اللوحات الفنية للمعاقين حركيًّا في الهند – الشعر في السودان. مصممة الباليه المصرية هبة عبدالفتاح.
مهرجان مسرحي في القدس رغم الاحتلال – معرض اللوحات الفنية للمعاقين حركيًّا في الهند – الشعر في السودان. مصممة الباليه المصرية هبة عبدالفتاح.
الدورة السادسة عشرة لمهرجان المربد الشعري، معرض بغداد الدولي للكتاب، الرسام الإنجليزي (جون كونستابل). الناقد الأدبي السعودي الدكتور عبد الله الغذامي، مهرجان سراييفو السينمائي السادس.
مهرجان الشعر العُماني الثاني؟ كيف استعانت منظمة الصحة بالفن التشكيلي لتداوي المرضى، تأثير المثقف عل...
وليمة أخرى لأعشاب البحر ولكن هذه المرة في اليمن – تجربة الفنان التشكيلي البحريني عبد الرحيم ...
كتابات المرأة المغربية – العلاقة بين الثقافة والتطرف في المجتمعات العربية – مهرجان عالمي لفناني الكاريكاتير في دبي- في ذكرى انطلاقة الحرب اللبنانية – الصين تعرض آثارها في نيويورك – قصيدة للشاعر سيف الدين الدسوقي.
مهرجان المدينة في تونس يكرس العديد من التقاليد الثقافية في حياة المدينة – حوار مع الروائية لطفية الدوليمي حول آثار الحصار على الثقافة العراقية – مهرجان للرقص التعبيري يختزل تاريخ رقص المرأة في آسيا والشرق الأوسط.
كيف ينظر المثقفون الفلسطينيون إلى قضيتهم – قصيدة للشاعر غازي القصيبي – لماذا يغادر المثقف العربي دوره القيادي في المجتمع؟ – كتابات عن مجزرتي (قبية) و(صبرا وشاتيلا) – مهرجان القدس للموسيقى العربية.
جداريَّة محمود درويش – الرقابة على المصنَّفات الفنية بين الأمس واليوم – الرقابة على الأدب والفن – معرض (لا أحب الثقافة) في بروكسل – معرض بيت المصور اللبناني – قصيدة للشاعر التونسي الميداني بن صالح.
مهرجان في وسط القاهرة لإحياء الفنون والآداب العربية، والمسرح ودوره في المجتمع العربي من خلال حوار مع المسرحي المغربي (عبد الحق الزردالي)، والناقد السوري محمد جمال بارود يتحدث عن الأديب الراحل (هاني الراهب).
ظاهرة هجرة المثقفين العرب وثقافة المنافي – تأبين الشاعر الإمارتي سلطان عويس أكبر داعم للثقافة في الوطن العربي – هوس انتشار الأدب العربي عالمياً – التقنية الحديثة وصعوبة تمييز اللوحة المزيفة عن الأصلية.
الفن التشكيلي اللبناني – الفنان السوري (أحمد الأساتي) – الناقد والروائي المصري (بهاء طاهر) – الشاعر العراقي (شوقي عبد الأمير) – الروائية الجزائرية (أحلام مستغانمي) – رقص الصالة في لندن.
المسرح الفلسطيني من التحريض إلى الانطلاق – الجوائز التقديرية الرسمية للمبدعين – أول عرض مسرحي على الكلسيوم – متحف (جبران خليل جبران) في جبل لبنان – فرقة أوركسترا الحجرة الأرمينية.
مهرجان أصيلة في المغرب – مهرجان (أرونديل) في بريطانيا – البحث عن الشهرة على خطى (وليمة لأعشاب البحر) – معرض الفن الحديث في البوسنة – مهرجان خريف صلالة بعمان – قصيدة للشاعر الفلسطيني أحمد دحبور.
دور المسرح العربي في إعادة صياغة الواقع العربي المتردي- هل هناك خلل ما بين المسرح العربي والإنسان العربي، وما هو دور الحكومات العربية في ذلك؟-هل كانت الرواية العربية وفيه حقاً لحياة العرب في القرن العشرين؟-ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الروائيون في تحريض وتغير الواقع العربي؟