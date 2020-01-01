البث الحي

تأمـــــلات

عن البرنامج

رحلةٌ في غياهب التاريخ العربي بحثا عن الأدب والشعر والبلاغة. وتأملاتٌ لغويّة تعطف الحاضر على الماضي سعيا لتأصيل اللغة وبحثا عن الجذور الغائرة وراء القصص والأمثا

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