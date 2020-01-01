تأمـــــلات

ورد في برنامج "تأملات" (2020/4/21) قصة الوزير الذي أحسّ أن الملك العجوز يريد به شرا، ولكنه انتقم لموته وهو ميت.
رحلةٌ في غياهب التاريخ العربي بحثا عن الأدب والشعر والبلاغة. وتأملاتٌ لغويّة تعطف الحاضر على الماضي سعيا لتأصيل اللغة وبحثا عن الجذور الغائرة وراء القصص والأمثا
ورد في برنامج "تأملات" (2020/4/21) قصة الوزير الذي أحسّ أن الملك العجوز يريد به شرا، ولكنه انتقم لموته وهو ميت.
تابع برنامج تأملات في حلقة (2020/4/14) قصة الأب ماري الكرملي، وتحدث الرجل عشر لغات أو أكثر، وكتب ما يزيد على ألف مقالة، وبرع في اللغة العربية وقدم لها الكثير.
سلط برنامج "تأملات" في حلقته بتاريخ (2020/4/7) الضوء على المثل القائل "أعيا من باقل&...
أحمد مختار عمر كما جاء في برنامج "تأملات" (2020/3/31) راسخ القدم في القرآن، درسه صغيرا وك...
رصد برنامج "تأملات" (2020/3/24) بعض الأمثلة والقصص التي يأخذ منها القارئ عبرة ويستشف منها حكما لحياته اليومية وكيف يمكن لحب السلامة أن يغري صاحبه بدفع المال.
عرضت حلقة (2020/3/17) من برنامج "تأملات" قصة المثل "وافق شن طبقة" الذي أطلقه قدماء العرب وظل شائعا حتى الوقت الحاضر.
عرضت برنامج "تأملات" في حلقته بتاريخ (2020/3/10) أصل قصة المثل "عند جهينة الخبر اليقين" عند قدماء العرب.
تناولت حلقة (2020/3/3) من برنامج "تأملات" سيرة الأديب عمر فروخ والمعروف بدفاعه الشديد عن اللغة العربية، وحبه لتعليمها.
سلط برنامج "تأملات" بتاريخ (2020/2/25) الضوء على قصة المثل العربي "بين حانا ومانا ضاعت لحانا" وما تعنيه العرب بـ"فلان قابض على الماء"، كما تعرض لرثاء أبي نواس خلف الأحمر حيّا.
سلط برنامج تأملات بتاريخ (2020/2/18) الضوء على المعلم والشاعر خليل السكاكيني الذي أرخت سيرته لحياته وتاريخ فلسطين.
سلط برنامج "تأملات" في حلقته بتاريخ (2020/2/11) الضوء على حكاية "حليمة" التي كانت سببا في حسم الحرب المحتدمة بين المناذرة والغساسنة، ووضعت حدا للنزاع المسلح بينهما.
عرض برنامج "تأملات" بحلقته بتاريخ (2020/2/4) قصة غلام من إحدى القبائل العربية تمكن بفصاحته من التغلب على هشام بن عبدالملك، وروى قصة امرأة انتقمت بفصاحتها لأهلها من هارون الرشيد.
سلط برنامج تأملات في حلقته بتاريخ (2020/1/28) الضوء على قصة المثل "قطعت جهيزة قول كل خطيب"، كما تعرض لقصة حارس هارون الرشيد الذي أصبح مؤدبا لأبنيه الأمين والمأمون.
عرض برنامج "تأملات" في حلقته بتاريخ (2020/1/21) قصة "زرقاء اليمامة"، المعروفة بالتاريخ العربي والتي يضرب بها المثل في قوة بصر شخص ما.