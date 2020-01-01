تأمـــــلات

تابع برنامج تأملات في حلقة (2020/4/14) قصة الأب ماري الكرملي، وتحدث الرجل عشر لغات أو أكثر، وكتب ما يزيد على ألف مقالة، وبرع في اللغة العربية وقدم لها الكثير.