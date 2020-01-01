قدمت حلقة (2019/10/16) من برنامج "رواد الأعمال" تجربة رائدة لإنترنت الأشياء التي تقوم بها شركة "شيفكو" فتربط جميع الأجهزة التي نستعملها بشكل يومي، وتتيح إمكانية التحكم فيها عن بعد.