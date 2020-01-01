قدمت حلقة (2019/10/16) من برنامج "رواد الأعمال" تجربة رائدة لإنترنت الأشياء التي تقوم بها شركة "شيفكو" فتربط جميع الأجهزة التي نستعملها بشكل يومي، وتتيح إمكانية التحكم فيها عن بعد.
برنامج وثائقي أسبوعي يقدم نماذج لمشروعات ريادية عربية استطاعت أن تتحول من أفكار بسيطة غير تقليدية إلى مشروعات ناجحة تخطت مرحلة البيانات الصعبة، وانطلقت نحو النجاح وجني الأرباح والحصول على دفعات تمويلية كبيرة.
قدمت حلقة (2019/10/16) من برنامج "رواد الأعمال" تجربة رائدة لإنترنت الأشياء التي تقوم بها شركة "شيفكو" فتربط جميع الأجهزة التي نستعملها بشكل يومي، وتتيح إمكانية التحكم فيها عن بعد.
رصدت حلقة (2019/10/9) من برنامج "رواد الأعمال" قصة نجاح شركة "الردهة"، حيث قام رواد أعمال شباب من سلطة عمان بتنفيذ فكرة مشروع توفير مساحة عمل مشتركة للشركات الصغيرة.
"ويز تو كاب"، قصة مشروع ناجح انطلقت فكرته من حاجة العملاء في جنوب أفريقيا إلى اقتناء مواد...
إنكورتا شركة أميركية لحلول تحليل البيانات الفورية، تقدّم لعملائها الأدوات اللازمة لجمع وتحليل البيا...
يا مسافر.. موقع عربي وتطبيق لحجوزات الفنادق يتيح الحجز لأكثر من عشرة ملايين غرفة في أكثر من 4000 مدينة، ويعد الأول عالميا في تقديم الحجز الإلكتروني للفنادق بدون بطاقة الائتمان.
"ويب طب".. منصة عربية للمعلومات الطبية، وتعد من الأكبر في مجالها عربيا على الإنترنت. تقدم محتواها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها للهواتف الذكية، وتوفر خدمات الاستعلام عن الأطباء والأدوية والاختبارات الطبية.
"شوب جو".. منصة لتسهيل التجارة الإلكترونية، تدعم تجارا من كافة الفئات بحلول لإنشاء وإدارة المتاجر الإلكترونية، وتوفر حلول الربط بين المتجر وشركات الشحن السريع وحلول الدفع.
سلط برنامج "رواد الأعمال" الضوء على تجربة شركة "انطلاق"، أول شركة تستثمر في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بتونس.
سلط برنامج "رواد الأعمال" الضوء على تجربة شركة "أيرس تكنولوجيز" أول شركة خدمة إلكترونية في مجال تربية النحل بتونس.
سلط برنامج "رواد الأعمال" الضوء على تجربة موقع "السوق المفتوح"، أحد أكبر مواقع الإعلانات المبوبة في العالم العربي.
سلط برنامج "رواد الأعمال" الضوء على تجربة شركة "بين باي" للدفع الإلكتروني التي تسهل على المستخدمين شراء المنتجات وسداد الفواتير وتحويل الأموال، من خلال ربط التطبيق مع الحساب المصرفي للمستخدم.
تعرضت هذه الحلقة من برنامج "زمام المبادرة" للتعريف بشركة "إينيرجي 24" العاملة في مجال حلول الطاقة البديلة.
سكربتر.. منصة سحابية لحلول إنترنت الأشياء، أسسها ربيع نصار عام 2015 في كل من لبنان والولايات المتحدة، كواحدة من شركات التقنية التابعة لمسرعة الأعمال "إلمنت إن".
ابتكار.. صندوق استثماري للمشاريع الفلسطينية الناشئة تأسس في مايو/أيار 2016 بتمويل من القطاع الخاص في فلسطين بنسبة 80%.