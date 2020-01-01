البث الحي

رواد الأعمال

عن البرنامج

برنامج وثائقي أسبوعي يقدم نماذج لمشروعات ريادية عربية استطاعت أن تتحول من أفكار بسيطة غير تقليدية إلى مشروعات ناجحة تخطت مرحلة البيانات الصعبة، وانطلقت نحو النجاح وجني الأرباح والحصول على دفعات تمويلية كبيرة.

المزيد من الحلقات

من برنامج: رواد الأعمال

يا مسافر.. نجاح يتعدى الحدود

يا مسافر.. موقع عربي وتطبيق لحجوزات الفنادق يتيح الحجز لأكثر من عشرة ملايين غرفة في أكثر من 4000 مدينة، ويعد الأول عالميا في تقديم الحجز الإلكتروني للفنادق بدون بطاقة الائتمان.

من برنامج: رواد الأعمال

"ويب طب".. طبيبك معك أينما كنت

"ويب طب".. منصة عربية للمعلومات الطبية، وتعد من الأكبر في مجالها عربيا على الإنترنت. تقدم محتواها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها للهواتف الذكية، وتوفر خدمات الاستعلام عن الأطباء والأدوية والاختبارات الطبية.

من برنامج: رواد الأعمال

بين باي.. حلول الدفع الذكية

سلط برنامج "رواد الأعمال" الضوء على تجربة شركة "بين باي" للدفع الإلكتروني التي تسهل على المستخدمين شراء المنتجات وسداد الفواتير وتحويل الأموال، من خلال ربط التطبيق مع الحساب المصرفي للمستخدم.