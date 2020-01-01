الصندوق الأسود

عن البرنامج

برنامج وثائقي استقصائي يهدف إلى فتح الملفات بعين المحقق، يحاول فيها كشف أسرار أو تفاصيل جديدة، يناقش قضايا أثارت الجدل، وقضايا ظلت طي الكتمان، ويعيد سرد الأحداث برؤية موثقة.