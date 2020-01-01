تطرق الحلقة لحادث سقوط الطائرة المصرية (الرحلة 990) في المحيط الأطلسي. ويكشف عن نتائج التحقيقات فيها وكيف أنها أثارت من الأسئلة أكثر مما قدمته من أجوبة بشأن السبب الحقيق للحادثة.
برنامج وثائقي استقصائي يهدف إلى فتح الملفات بعين المحقق، يحاول فيها كشف أسرار أو تفاصيل جديدة، يناقش قضايا أثارت الجدل، وقضايا ظلت طي الكتمان، ويعيد سرد الأحداث برؤية موثقة.
تطرق الحلقة لحادث سقوط الطائرة المصرية (الرحلة 990) في المحيط الأطلسي. ويكشف عن نتائج التحقيقات فيها وكيف أنها أثارت من الأسئلة أكثر مما قدمته من أجوبة بشأن السبب الحقيق للحادثة.
سلط برنامج "الصندوق الأسود" (2019/2/3) الضوء على طرح شركة أرامكو في سوق الاكتتاب العام، وبحث حقيقة أرقام الاحتياطات النفطية السعودية، وفند أسباب السحب السريع لفكرة طرح الشركة على أسواق الأسهم.
تطرق برنامج "الصندوق الأسود" للتعريف بكتائب أبو العباس في مدينة تعز اليمنية، وكشف اللثام ...
كيف نهبت أموال اليمن؟ وما مصيرها؟ أسئلة يجيب عنها فيلم "اليمن.. الأموال المنهوبة" ضمن برن...
في مارس/آذار 1987 سقطت قاعدة وادي الدوم بيد القوات التشادية، وسقط مئات الليبيين بين قتيل وأسير، وعلى رأس الأسرى العقيد خليفة حفتر.. كيف وقعت الكارثة؟ "الصندوق الأسود" يكشف التفاصيل.
يكشف الفيلم الوثائقي الذي أعده برنامج "الصندوق الأسود" بعنوان "اليمن.. كيد الأشقاء" -بالشهادات الحصرية- حقيقة ما تديره الإمارات من سياسة تدميرية مخيفة في هذا البلد من التعذيب إلى القتل الجماعي.
سلط الفيلم الاستقصائي "شاحنة الموت" الضوء على الشاحنة التي عثر عليها على الحدود المجرية النمساوية وفيها جثث 71 شخصا من اللاجئين. ما حقيقة مصرعهم؟ هل ماتوا اختناقا أم قتلوا؟
يستقصي الفيلم حقيقة اغتيال الزعيم كمال جنبلاط خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ويحاول فك ألغاز الحادثة، وتحديدا وقوف النظام السوري خلفها، حيث ما زالت تثير جدلا نظرا لأهمية جنبلاط السياسية والفكرية.
سعى الفيلم الاستقصائي "أبو نضال.. البوصلة والبندقية" لتحليل تنظيم "فتح المجلس الثوري" الذي قتل عشرات القيادات الفلسطينية والشخصيات العربية، وتنقل بين أجهزة مخابرات عربية، وقادته شخصية غامضة تدعى "أبو نضال".
يكشف فيلم "حرب الديمغرافيا" ضمن سلسلة "الصندوق الأسود" الاستقصائية سياسة العبث المنهجية بالتركيبة السكانية في سوريا التي يتبعها النظام وحلفاؤه عبر التهجير وإحلال أجانب وموالين مكان السوريين الرافضين له.
يكشف فيلم "خيوط اللعبة" ضمن سلسلة "الصندوق الأسود" خبايا استيلاء الحوثي على أسلحة الجيش اليمني بتسهيل من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتحالف الاثنين بثورة مضادة ضد الشعب اليمني.
تجاوزات وانتهاكات تجري داخل مراكز الدراسات الدوائية في دول عربية، حيث يرهن متطوعون أجسامهم لتلك المراكز من أجل المال. موضوع سلطت عليه الضوء حلقة (31/3/2016) من برنامج "الصندوق الأسود ".
كشف فيلم "الخطة 100" ضمن سلسلة "الصندوق الأسود" تفاصيل الإجراءات التي اتخذها نظام الرئيس المخلوع مبارك عبر الاستعانة بالقوات الخاصة الشديدة التسليح لسحق المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
فتح "الصندوق الأسود" ملف تجارة السلاح بمصر، وطرح التساؤلات عن كيفية دخول السلاح وآلية تحركه داخل المناطق الشاسعة وصولا إلى أيدي المواطنين، ودور الجهات الأمنية ومدى تورطها في هذا الملف.