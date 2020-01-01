البث الحي

الصندوق الأسود

عن البرنامج

برنامج وثائقي استقصائي يهدف إلى فتح الملفات بعين المحقق، يحاول فيها كشف أسرار أو تفاصيل جديدة، يناقش قضايا أثارت الجدل، وقضايا ظلت طي الكتمان، ويعيد سرد الأحداث برؤية موثقة.

من برنامج: الصندوق الأسود

لغز الرحلة 990.. هل كان البطوطي كبش فداء لبوينغ في إسقاط الطائرة المصرية؟

تطرق الحلقة لحادث سقوط الطائرة المصرية (الرحلة 990) في المحيط الأطلسي. ويكشف عن نتائج التحقيقات فيها وكيف أنها أثارت من الأسئلة أكثر مما قدمته من أجوبة بشأن السبب الحقيق للحادثة.

المزيد من الحلقات

من برنامج: الصندوق الأسود

اليمن.. كيد الأشقاء

يكشف الفيلم الوثائقي الذي أعده برنامج "الصندوق الأسود" بعنوان "اليمن.. كيد الأشقاء" -بالشهادات الحصرية- حقيقة ما تديره الإمارات من سياسة تدميرية مخيفة في هذا البلد من التعذيب إلى القتل الجماعي.

من برنامج: الصندوق الأسود

من قتل كمال جنبلاط؟

يستقصي الفيلم حقيقة اغتيال الزعيم كمال جنبلاط خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ويحاول فك ألغاز الحادثة، وتحديدا وقوف النظام السوري خلفها، حيث ما زالت تثير جدلا نظرا لأهمية جنبلاط السياسية والفكرية.

من برنامج: الصندوق الأسود

أبو نضال.. البوصلة والبندقية

سعى الفيلم الاستقصائي "أبو نضال.. البوصلة والبندقية" لتحليل تنظيم "فتح المجلس الثوري" الذي قتل عشرات القيادات الفلسطينية والشخصيات العربية، وتنقل بين أجهزة مخابرات عربية، وقادته شخصية غامضة تدعى "أبو نضال".

من برنامج: الصندوق الأسود

حرب الديمغرافيا.. الحملة الممنهجة على الأغلبية السورية

يكشف فيلم "حرب الديمغرافيا" ضمن سلسلة "الصندوق الأسود" الاستقصائية سياسة العبث المنهجية بالتركيبة السكانية في سوريا التي يتبعها النظام وحلفاؤه عبر التهجير وإحلال أجانب وموالين مكان السوريين الرافضين له.

من برنامج: الصندوق الأسود

تجارب دوائية خلف أبواب موصدة

تجاوزات وانتهاكات تجري داخل مراكز الدراسات الدوائية في دول عربية، حيث يرهن متطوعون أجسامهم لتلك المراكز من أجل المال. موضوع سلطت عليه الضوء حلقة (31/3/2016) من برنامج "الصندوق الأسود ".