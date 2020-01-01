البث الحي

ما وراء الأحداث

عن البرنامج

من برنامج: ما وراء الأحداث

شكل الحكم في العراق الجديد

قابلية تطبيق النموذج التركي في العراق على المستوى السياسي، قابلية تركيا لفكرة الفيدرالية في العراق، النموذج الإيراني ومدى إمكانية تطبيقه في العراق، صلاحيات دول جوار العراق في الشأن السياسي العراقي.

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من برنامج: ما وراء الأحداث

اجتماع دول جوار العراق

أهداف اجتماع الرياض في إطار الإستراتيجية الأميركية، الانعكاسات السياسية للوضع العربي في ظل مؤتمر الرياض، الأسباب الحقيقية لظهور النوايا الأميركية المعادية لسوريا، دور مصر في المنطقة ومدى استهدافها أميركيا.

من برنامج: ما وراء الأحداث

مسؤولية حزب البعث عن سقوط العراق

مسؤولية حزب البعث عما آل إليه الوضع في العراق، إنجازات النظام العراقي السابق وتداعياته على ما حدث في العراق، مستقبل حزب البعث في العراق وخارجه بعد سقوط صدام حسين، من المسؤول الذي أدى ببغداد العاصمة العربية الكبرى لأن تجثم تحت حراب احتلال أجنبي.

من برنامج: ما وراء الأحداث

وضع الجامعة العربية في ظل الأزمة العراقية

مدى احتياج الجامعة العربية للتحديث والتجديد، انهيار الوضع العربي بين ضعف الجامعة العربية وضعف الأنظمة، مدى حاجة العرب لإيجاد منظمة أخرى عوضا عن الجامعة العربية، مدى قابلية العرب للديمقراطية الأميركية، وسائل وآليات تحديث الجامعة العربية.

من برنامج: ما وراء الأحداث

ما وراء خارطة الطريق وزيارة باول للمنطقة

خارطة الطريق بين القبول والرفض وأثرها في وحدة الصف الفلسطيني، تداعيات زيارة باول للبنان على الساحة اللبنانية، انعكاسات الحوار السوري الأميركي على المنظمات الفلسطينية في سوريا، تعامل الحكومة الفلسطينية مع خارطة الطريق في ظل تشكيك المعارضة.

من برنامج: ما وراء الأحداث

الضغوط الأميركية على سوريا

الرؤية السورية للاتهامات الأميركية لسوريا، أهداف الاتهامات الأميركية لسوريا وعلاقتها بالوضع في العراق، الدور العربي والدولي لإنقاذ الوضع الراهن، طرق تفادي المواجهة وتفويت الفرصة على أميركا.

من برنامج: ما وراء الأحداث

التداعيات الإقليمية للحرب على العراق

الأهداف الأميركية في ما بعد العراق، موقع مصر والسعودية من مخطط أميركا للسيطرة على المنطقة، الأنظمة العربية واستيعاب الدروس من حرب العراق، علاقة الهيمنة الأميركية على النفط بالصراع العربي الإسرائيلي، التداعيات الآنية للحرب على العراق على الساحة الفلسطينية.

من برنامج: ما وراء الأحداث

تدمير حضارة العراق

ما الأسرار الكامنة وراء السقوط الدرامي لبغداد؟ وإلى متى سيستمر الوجود العسكري الأميركي؟ ما شكل الحكومة العراقية المقبلة؟ وهل للمعارضة فيها أي دور؟ ما تداعيات هذه الحرب على دول المنطقة؟ ومن المستفيد الأكبر منها؟