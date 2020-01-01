ما وراء الأحداث

الأهداف الأميركية في ما بعد العراق، موقع مصر والسعودية من مخطط أميركا للسيطرة على المنطقة، الأنظمة العربية واستيعاب الدروس من حرب العراق، علاقة الهيمنة الأميركية على النفط بالصراع العربي الإسرائيلي، التداعيات الآنية للحرب على العراق على الساحة الفلسطينية.