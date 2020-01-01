البث الحي

كواليس

عن البرنامج

من برنامج: كواليس

ظاهرة القنوات الدينية

تتناول الحلقة ظاهرة القنوات الدينية التي بدأت بمنافسة القنوات العامة قبل أن تدخل في السنوات الأخيرة دائرة منافسة محتدمة فيما بينها.

المزيد من الحلقات

من برنامج: كواليس

اللغة والإعلام

تتناول الحلقة التنوع اللُّغوي داخل حدود الدولة الواحدة، وتأثير ذلك على وسائل الإعلام. هل يمكن اعتماد لغة رسمية في بلد ما وتهميِّش اللغات المحلية في المجال الإعلامي؟

من برنامج: كواليس

الإعلام في دول المغرب العربي

تتناول الحلقة تحولات المشهد الإعلامي في المغرب العربي وهموم حرية التعبير. من طرابلس إلى نواكشوط ، إصلاحات وتغييرات تطال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.

من برنامج: كواليس

الصحافة الحزبية على عتبة الاندثار

تناقش الحلقة موضوع الصحافة الحزبية على عتبة الاندثار، وتتناول من روسيا زحام المطبوعات الذي يكاد يخفي الصحافة الحزبية مع امتلاء الساحة السياسية التي تعج بأحزاب من شتى الأطياف.

من برنامج: كواليس

استهداف الصحفيين، المدوّن الخفي

تناقش الحلقة الاستهداف الجسدي للصحفيين في باكستان خاصة بعد مقتل الصحفي حياة الله خان على يد مسلحين مجهولين. ومن هو إكس ولد إكريك وما سبب شهرته في موريتانيا؟

من برنامج: كواليس

برنامج تلفزيوني يثير الرأي العام اللبناني

تناقش الحلقة تداعيات عرض برنامج تلفزيوني ساخر أثار الرأي العام اللبناني لتناوله شخصية الأمين العام لحزب الله وتتساءل: كيف أخذت القضية بعدا سياسيا ووصل الأمر حد اتهام أطراف بعينها بتأجيج الاحتقان الطائفي؟

من برنامج: كواليس

التجسس على صحافيين في ألمانيا

تتناول الحلقة تقريرا عنوانه "الصحافيون الألمان مخترَقون أمنيا" الذي يكشف عن تقرير برلماني أعده القاضي غيرهارد شيفر يقول إن المخابرات الخارجية الألمانية المعروفة بالـ(BND) تجسست لسنوات على صحافيين ألمان.