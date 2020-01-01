من برنامج: كواليس
ظاهرة القنوات الدينية
تتناول الحلقة ظاهرة القنوات الدينية التي بدأت بمنافسة القنوات العامة قبل أن تدخل في السنوات الأخيرة دائرة منافسة محتدمة فيما بينها.
تتناول الحلقة ظاهرة القنوات الدينية التي بدأت بمنافسة القنوات العامة قبل أن تدخل في السنوات الأخيرة دائرة منافسة محتدمة فيما بينها.
تتناول الحلقة التضييق على الصحافيين في أفغانستان، يأتي هذا بعد خبر اختطاف المصور الإيطالي غبريالي تورسلو ومقتل صحافيين ألمانيين في أفغانستان.
تناقش الحلقة اغتيال آنَّا بوليتكوفسكايا التي تعد من أكثر صحفيي روسيا جرأة، فقد جعلت تغطية الحرب في ...
نتناول في الحلقة نشر صحيفة فرنسية مغمورة تسريباً عن وفاة بن لادن. الجدل المثار يطرح تساؤلات حول إمك...
تتناول الحلقة التنوع اللُّغوي داخل حدود الدولة الواحدة، وتأثير ذلك على وسائل الإعلام. هل يمكن اعتماد لغة رسمية في بلد ما وتهميِّش اللغات المحلية في المجال الإعلامي؟
صحافة الجريمة في الغرب ولدى العرب بين ثقافة القانون وتجارة الإثارة، فجرائم تهز المجتمع، مجرمون يخطفون الأضواء في وسائل الإعلام من نجوم الفن والسياسة.
تتناول الحلقة تحولات المشهد الإعلامي في المغرب العربي وهموم حرية التعبير. من طرابلس إلى نواكشوط ، إصلاحات وتغييرات تطال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
تناقش الحلقة الإصلاحات والتغييرات التي تطال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في المغرب العربي لكنها تتجاهل المطالب من إجل إعلام حر.
تناقش الحلقة موضوع الصحافة الحزبية على عتبة الاندثار، وتتناول من روسيا زحام المطبوعات الذي يكاد يخفي الصحافة الحزبية مع امتلاء الساحة السياسية التي تعج بأحزاب من شتى الأطياف.
تناقش الحلقة دعم الصحافة العربية المستقلة ماديا، الصحافة العربية مشروع أميركي أثار الجدل في لبنان لأن الصحافة المستقلة في الدول العربية لا تستفيد من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.
تناقش الحلقة الاستهداف الجسدي للصحفيين في باكستان خاصة بعد مقتل الصحفي حياة الله خان على يد مسلحين مجهولين. ومن هو إكس ولد إكريك وما سبب شهرته في موريتانيا؟
تتناول الحلقة من فلسطين مجزرة غزة، وهل سينجح الفلسطينيون في توظيف صورة المجازر الإسرائيلية إعلاميا؟ أم أن الطريق إلى وسائل الإعلام الدولية سيظل بعيد المنال؟
تناقش الحلقة تداعيات عرض برنامج تلفزيوني ساخر أثار الرأي العام اللبناني لتناوله شخصية الأمين العام لحزب الله وتتساءل: كيف أخذت القضية بعدا سياسيا ووصل الأمر حد اتهام أطراف بعينها بتأجيج الاحتقان الطائفي؟
تتناول الحلقة تقريرا عنوانه "الصحافيون الألمان مخترَقون أمنيا" الذي يكشف عن تقرير برلماني أعده القاضي غيرهارد شيفر يقول إن المخابرات الخارجية الألمانية المعروفة بالـ(BND) تجسست لسنوات على صحافيين ألمان.