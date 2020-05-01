البث الحي

ما وراء الخبر

عن البرنامج

برنامج حواري يومي مباشر، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، ويعمد إلى طرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول يجيب عليها عدد من الخبراء أو المسؤولين ليضع الحقيقة أمام المشاهد تاركا له حرية اتخاذ موقفه.

من برنامج: ما وراء الخبر

كورونا في اليمن عجز وتفش.. تأكيد حكومي وأممي ونفي من الحوثيين والانتقالي

ناقشت حلقة (2020/5/22) من برنامج "ما وراء الخبر" إعلان الحكومة الشرعية اليمنية عجزها عن التصدي لفيروس كورونا، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.

من برنامج: ما وراء الخبر

بعد انتصارات حكومة الوفاق.. هل تغير دول العالم مواقفها تجاه حفتر؟

توالت انتصارات قوات حكومة الوفاق في لبيبا، في حين تحاول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن تحافظ على وجودها، في ظل تضييق الخناق عليها، فهل ستغير الدول الداعمة لحفتر موقفها منه؟

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من برنامج: ما وراء الخبر

تقرير جديد يكشف تورط الإمارات في دعم حفتر.. أين الموقف الدولي من ملف المرتزقة الأجانب بليبيا؟

ناقشت حلقة (2020/5/15) من "ما وراء الخبر" كيفية تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع ما وثقه تقرير سري كشفته "بلومبيرغ" وأعدته لجنة أممية عن إرسال الإمارات مرتزقة غربيين لدعم حفتر.