ناقشت حلقة (2020/5/22) من برنامج "ما وراء الخبر" إعلان الحكومة الشرعية اليمنية عجزها عن التصدي لفيروس كورونا، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.
برنامج حواري يومي مباشر، تقوم فكرته على معالجة مفصلة لحدث يشغل الساحة في وقته، ويعمد إلى طرح أسئلة متعددة تتعلق بالخبر المتناول يجيب عليها عدد من الخبراء أو المسؤولين ليضع الحقيقة أمام المشاهد تاركا له حرية اتخاذ موقفه.
ناقشت حلقة (2020/5/22) من برنامج "ما وراء الخبر" إعلان الحكومة الشرعية اليمنية عجزها عن التصدي لفيروس كورونا، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.
توالت انتصارات قوات حكومة الوفاق في لبيبا، في حين تحاول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن تحافظ على وجودها، في ظل تضييق الخناق عليها، فهل ستغير الدول الداعمة لحفتر موقفها منه؟
ناقشت حلقة (2020/5/20) من برنامج "ما وراء الخبر" مسؤولية التحالف السعودي الإماراتي سياسيا...
تابعت حلقة الثلاثاء (2020/5/19) من برنامج "ما وراء الخبر" اتجاه علاقات واشنطن بالرياض في ...
ناقشت حلقة (2020/5/18) من برنامج "ما وراء الخبر" سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على قاعدة الوطية الجوية، وتساءلت: ما تأثير استعادة هذه القاعدة على مشروع حفتر؟
ناقشت حلقة (2020/5/17) من برنامج "ما وراء الخبر" دلالة نجاح قوات الوفاق الليبية في تدمير منظومتي دفاع صاروخية روسيتين بعد ساعات من تسليمهما لقوات حفتر.
ناقشت حلقة (2020/5/16) من برنامج "ما وراء الخبر" تسجيل عدن نحو 700 حالة وفاة خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بسبب تفشي عدد من الأوبئة كحمى الضنك والملاريا وفيروس كورونا.
ناقشت حلقة (2020/5/15) من "ما وراء الخبر" كيفية تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مع ما وثقه تقرير سري كشفته "بلومبيرغ" وأعدته لجنة أممية عن إرسال الإمارات مرتزقة غربيين لدعم حفتر.
تابعت حلقة الخميس من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/5/14) فرص توافق اللبنانيين على استحداث نقاط مراقبة على الحدود مع سوريا والمعايير التي ستحكم عملها.
ناقشت حلقة (2020/5/13) من برنامج "ما وراء الخبر" مآلات الوضع في محافظات اليمن الجنوبية في ضوء دعوة قيادي بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى تدشين ما دعاها المقاومة العسكرية الجنوبية.
تساءلت حلقة الثلاثاء من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/5/12) عن دلالات توقيت إصدار الدول المتوسطية بيانا ينتقد التعاون الليبي التركي، ومغزى مشاركة الإمارات وفرنسا فيه.
ناقشت حلقة (2020/5/11) من برنامج "ما وراء الخبر" دلالة تفجّر القتال في اليمن بجبهة جديدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وتساءلت عن موقف راعي اتفاق الرياض مما يجري.
تساءلت حلقة الأحد من برنامج "ما وراء الخبر" (2020/5/10) عن مدى وجاهة الأسباب التي دعت المتظاهرين العراقيين للعودة إلى الاحتجاج في هذا التوقيت.
تساءل برنامج "ما وراء الخبر"في حلقته بتاريخ (2020/5/9) عن نجاح استخدام واشنطن إيران فزاعة لتخويف السعودية وسلب أموالها.