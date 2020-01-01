عرب أمريكا اللاتينية

تعرض الحلقة نماذج للمهاجرين من جذور عربية الذين اختاروا خوض معركة السياسة في الأرجنتين بلد المهجر, منهم من نجح واعتلى عرش السيادة, ومنهم من لا يزال يحاول الصعود.