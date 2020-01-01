عرب أمريكا اللاتينية

تتناول الحلقة قصة المهاجرين العرب إلى فنزويلا الذين غاصوا جيلا بعد جيل في تفاصيل الحياة الجديدة، فمنهم من ذابت هويته وكثير منهم حافظ على جذوره.
تتناول الحلقة قصة المهاجرين العرب إلى فنزويلا الذين غاصوا جيلا بعد جيل في تفاصيل الحياة الجديدة، فمنهم من ذابت هويته وكثير منهم حافظ على جذوره.
تتناول الحلقة قصة المهاجرين العرب في كولومبيا والذين برزوا في مجال الصحافة والإعلام، وكيف كانت بدايتهم الصعبة لدخول هذا المجال.
تتناول الحلقة موضوع الهجرة إلى كوستاريكا وضياع الهوية فيها. وتستضيف عربيا هاجر مع عائلته طفلا لا يت...
تتحدث الحلقة عن عرب جابوا شوارع مدينة لوريكا الكولومبية بجيوب فارغة، ولكن في جعبتهم خمسة آلاف عام م...
مهاجرون عرب حملوا على عاتقهم مهمة بناء وطنهم الجديد، سعوا إلى نماء تجارته وصناعة اقتصاده واستثمار كل متاح لغد أفضل. أخبار سفر طويل وحكاية أحلام وآمال الهجرة إلى هندوراس.
تعرض الحلقة نماذج للمهاجرين من جذور عربية الذين اختاروا خوض معركة السياسة في الأرجنتين بلد المهجر, منهم من نجح واعتلى عرش السيادة, ومنهم من لا يزال يحاول الصعود.
تستعرض الحلقة حياة ثلاثة مهاجرين من أصل عربي قادوا صناعة السينما في هندوراس. ورغم إمكانياتهم البسيطة استطاعوا بكفاحهم نيل تقدير الجماهير هم فوزي وسامي وعصفورة.
تتناول الحلقة اليهود ذوي الأصول العربية الذين يعيشون في الأرجنتين ضمن نسيج من المهاجرين من شتى بقاع الأرض. ويمثلون نسبة 15% من مجموع اليهود هناك.
تستضيف الحلقة عدة مشاركين ليتحدثوا عن حكايات الأجداد التي تُروى للأحفاد، يذكرونهم بجذورهم لترسخ في قلوبهم جيلا بعد جيل.
تتناول الحلقة طلبة وطالبات من أبناء الشعب الصحراوي الذين خرجوا لبعثات دراسية في كوبا منذ عام 1985. كما تتناول معاناتهم في التواصل مع أهلهم وذويهم.
تستضيف الحلقة عدة مشاركين عراقيين ليتحدثوا عن وصولهم إلى الأرجنتين وكيفية تسجيلهم في شؤون الهجرة، كما يتحدثون عن سبب خروجهم من العراق.
تستضيف الحلقة عدة مشاركين ليتحدثوا عن الأجيال العربية الأولى المهاجرة إلى بنما. كما تتناول الحلقة قناة بنما ودور أميركا فيها والثورة ضدها.
تتناول الحلقة بداية الهجرة العربية من البلاد العربية خاصة من سوريا ولبنان وفلسطين إلى كوبا، لتسلط الضوء على كيفية تناغم وانسجام الجالية العربية مع العادات الكوبية.
تتناول الحلقة بداية الهجرة العربية لكولومبيا، كما تقوم بزيارة للمنطقة الحرة وأهميتها، وما هي علاقة العرب باليهود في تلك المنطقة؟