ناقشت حلقة الاثنين (31/10/2016) من برنامج "الواقع العربي" مستقبل الأوضاع القائمة بلبنان بعد انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا جديدا للبلاد.
برنامج حواري سياسي يومي يناقش تطورات المنطقة العربية وقضايا الساعة وانعكاساتها على المستوى الاقليمي والدولي.
ناقشت حلقة الاثنين (31/10/2016) من برنامج "الواقع العربي" مستقبل الأوضاع القائمة بلبنان بعد انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا جديدا للبلاد.
سلط برنامج "الواقع العربي" الضوء على أوضاع المكوّن التركماني في العراق والمخاوف من وقوع عمليات تطهير طائفي في تلعفر على أيدي مليشيا الحشد الشعبي.
سلط برنامج "الواقع العربي" الضوء على وثائق سرية تكشف تورط مكاتب الأمم المتحدة في سوريا في...
ناقشت حلقة الجمعة (27/10/2016) من برنامج "الواقع العربي" تهاوي قيمة الجنيه المصري إلى مست...
سلطت حلقة الخميس (27/10/2016) من برنامج "الواقع العربي" الضوء على دور الأزمة السورية في التوتر الراهن في العلاقات الروسية الإسبانية، على خلفية قرار مدريد وقف تزويد السفن الروسية بالوقود.
تناول برنامج "الواقع العربي" واقع الشباب في مصر، في ضوء تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شرم الشيخ للشباب.
سلط برنامج "الواقع العربي" الضوء على تفشي الإصابة بالكوليرا في عدة مناطق في اليمن، جراء استهداف المنشآت الطبية وتردي وضع الخدمات الصحية.
ناقشت حلقة "الواقع العربي" مخاطر اقتراب مليشيات شيعية موالية لإيران من حدود الأردن، وأهداف هذه المليشيات وخطورتها على الأمن الأردني، وعلاقتها بمخططات التمدد الشيعي الإيراني في المنطقة.
ناقش برنامج "الواقع العربي" دلالة استقالة عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية وتزكية جمال ولد عباس لتولي المنصب خلفا له.
تناول برنامج "الواقع العربي" موقع مدينة تلعفر في إطار معركة الموصل، وما قد تواجهه من أخطار هدد بها علنا قادة في مليشيات الحشد الشعبي.
ناقشت حلقة الجمعة (21/10/2016) من برنامج "الواقع العربي" التطورات المتوقعة في حلب، في ضوء التحركات العسكرية للنظام السوري وروسيا لتنفيذ تهديدهما باكتساحها.
ناقشت حلقة "الواقع العربي" خلفيات ودلالات إعلان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري دعمه ترشيح رئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان الشاغر منذ أكثر من عامين.
سلط برنامج "الواقع العربي" الضوء على مشاركة الحشود غير النظامية ودورها في معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية وما بعدها.
سلط برنامج "الواقع العربي" الضوء على المخاوف من انتهاكات طائفية متوقعة ضد العرب السنة في الموصل، على ضوء تحذيرات أطلقتها منظمات إنسانية من بينها منظمة العفو الدولية.