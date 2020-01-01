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مسارات

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من برنامج: مسارات

طه عبد الرحمن.. العقلانية الحوارية ج3

يتابع المفكر طه عبد الرحمن حديثه فيوضح أن العقلانية متعددة وليست كما يسود الاعتقاد بأن العقلانية واحدة ثابتة لا تتغير. وينعي على بعض المفكرين والمثقفين العرب تعصبهم للعقلانية الديكارتية.

من برنامج: مسارات

طه عبد الرحمن.. تصور جديد للفلسفة ج1

تتناول الحلقة المسار الفكري للدكتور طه عبد الرحمن. سعيه لتنمية التفكير الفلسفي لدى الإنسان العربي وحرصه على اجتناب الآفات الفكرية خاصة آفتي الخلط بين الفلسفة والسياسة.

من برنامج: مسارات

محمد أركون.. الإسلام التطبيقي ج4

يواصل محمد أركون أستاذ الإسلاميات في جامعة السربون حديثه فيوضح أن الإسلام بتنوع تعبيراته الثقافية وتجلياته التاريخية يبقى على غرار جميع الأديان باستثناء المسيحية تحديا للعلوم الاجتماعية.