تواصل الحلقة استضافة الأديب العربي مطاع صفدي ليواصل الحديث عن دولة الاستقلال التي ظهرت في البلاد العربية والتي سلِّمت الأجيال الصاعدة حطام نهضة وهمية خالية من الحداثة.
تواصل الحلقة استضافة الأديب العربي مطاع صفدي ليواصل الحديث عن دولة الاستقلال التي ظهرت في البلاد العربية والتي سلِّمت الأجيال الصاعدة حطام نهضة وهمية خالية من الحداثة.
تستضيف الحلقة المفكر والأديب العربي مطاع صفدي أحد أشهر أعلام الفكر الفلسفي العربي المعاصر حيث نشأت على مؤلفاته ومقالاته أجيال من القراء.
ضيف مسارات المفكر والأديب العربي مطاع صفدي أحد أشهر أعلام الفكر الفلسفي العربي المعاصر حيث نشأت على...
يتابع المفكر طه عبد الرحمن حديثه ليسلط الضوء على الحداثة ويرى أن تحقيق الحداثة المبدعة هو الخروج من...
يتابع المفكر طه عبد الرحمن حديثه ليسلط الضوء على هوس الترجمة الإبداعية أشهرها ترجمته للكوجيتو الديكارتي، ويعد الترجمة بمثابة السؤال المصيري للفلسفة العربية.
يستكمل أستاذ المنطق وفلسفة اللغة طه عبد الرحمن حديثه ويجيب عن تساؤلين: ما حدود العقل في العصر الحديث؟ وهل يمكن للإنسان العادي أن يتعاطى الفلسفة؟
يتابع المفكر طه عبد الرحمن حديثه فيوضح أن العقلانية متعددة وليست كما يسود الاعتقاد بأن العقلانية واحدة ثابتة لا تتغير. وينعي على بعض المفكرين والمثقفين العرب تعصبهم للعقلانية الديكارتية.
يواصل طه عبد الرحمن حديثه فيوضح أنه استخدم في تقويم التراث العربي الإسلامي منهجية مستمدة من داخله لا منهجية منقولة منزّلة عليه من خارج سياقه الحضاري.
تتناول الحلقة المسار الفكري للدكتور طه عبد الرحمن. سعيه لتنمية التفكير الفلسفي لدى الإنسان العربي وحرصه على اجتناب الآفات الفكرية خاصة آفتي الخلط بين الفلسفة والسياسة.
يواصل محمد أركون أستاذ الإسلاميات في جامعة السربون حديثه فيوضح أن الإسلام بتنوع تعبيراته الثقافية وتجلياته التاريخية يبقى على غرار جميع الأديان باستثناء المسيحية تحديا للعلوم الاجتماعية.
يواصل محمد أركون أستاذ الإسلاميات في جامعة السربون حديثه عن أساليب التأريخ الوقائعي السياسي التقليدي ويرسى قواعد التأريخ المنفتح والشامل الذي يغطي جميع مناحي الحياة.
في هذه الحلقة يواصل محمد أركون أستاذ الإسلاميات في جامعة السربون حديثه عن حضارات البحر المتوسط التي تشترك في إرث ثقافي تشكل النزعة العقلانية أحد أهم عناصره.
تستضيف الحلقة محمد أركون ليتحدث عن مسار فكره الذي وجهه نحو خدمة قضية أكاديمية جريئة تتمثل في تأسيس تاريخ منفتح وتطبيقي للفكر الإسلامي.
تتناول الحلقة الأعمال التي أنجزها محمود حسين، فهي عبارة عن سلسلة من البرامج التلفزيونية عن العصر الذهبي للإسلام استغرق التوثيق لها وإعدادها ما لا يقل عن ربع قرن.