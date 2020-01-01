تتناول الحلقة الأعمال التي أنجزها محمود حسين، فهي عبارة عن سلسلة من البرامج التلفزيونية عن العصر الذهبي للإسلام استغرق التوثيق لها وإعدادها ما لا يقل عن ربع قرن.