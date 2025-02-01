في رحاب الشام

في رحاب الشام

عن البرنامج

‏ برنامج يسلط الضوء على أبرز معالم سوريا والأحداث التي شكلت مسيرتها.

للتعرف على مواعيد البث الحي للبرنامج تصفح، جدول البث الحي.

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