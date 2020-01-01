من برنامج: المشاء
بيت المرايا.. ليديا والزجاج السحري
زار برنامج "المشاء" (2020/1/2) بيت المرايا بالكويت، الذي يعد من أجمل المعالم السياحية بالبلاد، حيث جعلت الفنانة ليديا من منزلها تحفة فنية باستخدام قطع الزجاج للتزيين.
المشاء" برنامج ثقافي يقدم بورتريهات لمبدعين عرب من خلال التعريف بمدنهم." ليقدم صورة متكاملة لمختلف أوجه الثقافة العربية ماضيا وحاضرا وسيكون في شكل رحلة تبدأ من المغرب الأقصى إلى المشرق العربي يجمع بين الحوار والموسيقى والتعبيرات الفنية التي تتلاءم مع كل شخصية وكل ومدينة (عزف، رسم، كاريكاتور..).
زار برنامج "المشاء" (2020/1/2) بيت المرايا بالكويت، الذي يعد من أجمل المعالم السياحية بالبلاد، حيث جعلت الفنانة ليديا من منزلها تحفة فنية باستخدام قطع الزجاج للتزيين.
زار المشاء (2019/12/26) فنانة الأوبرا الكويتية أماني الحجي للحديث عن مسارها الفني المتميز وطريقة اختيارها لفن الأوبرا، رغم أنها من بلد خليجي بعيد عن هذا النمط الموسيقي.
زار برنامج "المشاء" في حلقة (2019/12/20) الكتاب علاء الجابر وهدى الشوا وأمل الرندي، للحدي...
استكمل "المشاء" في حلقة (2019/12/12) زيارته للمخرج والمؤلف المسرحي الكويتي سليمان البسام،...
زار برنامج "المشاء" بحلقته (2019/12/5) المخرج والمؤلف المسرحي الكويتي سليمان البسام، حيث رافقهم إلى جزيرة فيلكا التي رأى أنها صالحة لبناء مسرح إغريقي.
زار المشاء في حلقته (2019/11/28) جمعية الكاريكاتير الكويتية، للحديث عن واقع فن الكاريكاتير بالكويت، ومدى تأثره بالوقائع السياسية والأحداث الاجتماعية، وكذلك تأثره بالعالم الرقمي والتكنولوجي.
زار المشاء بحلقته (2019/11/21) النحات الكويتي بدر علم دار للحديث عن هواية النحت التي يعتبرها تحديا للمجتمع يستحق أن يخوض غماره.
سلطت حلقة (2019/10/17) من برنامج "المشاء" الضوء على طبيعة المجتمع الكويتي، وما يتميز به من انفتاح على الثقافات الأخرى، ومساهمته في إرساء قواعد الحركة الثقافية بدول الخليج.
سلطت حلقة (2019/10/10) من برنامج "المشاء" الضوء على طبيعة المجتمع الكويتي، وما يتميز به من انفتاح على الثقافات الأخرى، ومساهمته في إرساء قواعد الحركة الثقافية بدول الخليج.
حط برنامج المشاء في حلقته (2019/10/3) الرحال بدولة الكويت، واستضاف المفكر محمد الرميحي للحديث عن بعض خصائص المجتمع الخليجي، وتأثير استخراج النفط على الحياة اليومية.
واصل "المشاء" بحلقة (2019/9/27) جولته في الكويت، حيث التقى الفنانة التشكيلية الكويتية مي السعد التي رسمت ما يستهويها وأسست لنفسها إيقاعا ومنهجا تشكيليا خاصا بها.
واصل برنامج "المشاء" في حلقة (2019/9/21) جولته الثقافية في الكويت؛ حيث التقى بالشاعرة الكويتية سعدية مفرّح لتتحدث عن مدرستها الأدبية الخاصة والعلاقة بين مهنة الصحافة التي تمتهنها والشعر.
يحط برنامج "المشاء" الرحال هذه المرة في الكويت؛ إذ سلطت حلقة (2019/9/12) الضوء على مجلة "العربي"، وتساءلت عن السر الذي جعل هذه المجلة الثقافية تستمر لسنوات طويلة وتثبت نجاحها.
واصل برنامج "المشاء" في هذه الحلقة جولته الثقافية في قطر ليعرض جانبا من حياة الشاعر والباحث القطري علي بن عبد الله الفياض، ويتحدث عن دوره في توثيق التراث الشعبي القطري.