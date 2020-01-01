البث الحي

المشاء

عن البرنامج

المشاء" برنامج ثقافي يقدم بورتريهات لمبدعين عرب من خلال التعريف بمدنهم." ليقدم صورة متكاملة لمختلف أوجه الثقافة العربية ماضيا وحاضرا وسيكون في شكل رحلة تبدأ من المغرب الأقصى إلى المشرق العربي يجمع بين الحوار والموسيقى والتعبيرات الفنية التي تتلاءم مع كل شخصية وكل ومدينة (عزف، رسم، كاريكاتور..).

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من برنامج: المشاء

مي السعد.. لوحات ذات إيقاع خاص

واصل "المشاء" بحلقة (2019/9/27) جولته في الكويت، حيث التقى الفنانة التشكيلية الكويتية مي السعد التي رسمت ما يستهويها وأسست لنفسها إيقاعا ومنهجا تشكيليا خاصا بها.

من برنامج: المشاء

علي الفياض.. حافظ تراث قطر الشعبي

واصل برنامج "المشاء" في هذه الحلقة جولته الثقافية في قطر ليعرض جانبا من حياة الشاعر والباحث القطري علي بن عبد الله الفياض، ويتحدث عن دوره في توثيق التراث الشعبي القطري.