عن البرنامج

المشاء" برنامج ثقافي يقدم بورتريهات لمبدعين عرب من خلال التعريف بمدنهم." ليقدم صورة متكاملة لمختلف أوجه الثقافة العربية ماضيا وحاضرا وسيكون في شكل رحلة تبدأ من المغرب الأقصى إلى المشرق العربي يجمع بين الحوار والموسيقى والتعبيرات الفنية التي تتلاءم مع كل شخصية وكل ومدينة (عزف، رسم، كاريكاتور..).