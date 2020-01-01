بدءا من عام 2010 أقرت 21 ولاية أميركية يسيطر عليها الجمهوريون قوانين جديدة للتصويت بالانتخابات، بينما أبطلت المحكمة العليا عام 2013 فقرة هامة من قانون حقوق التصويت.
"عالم الجزيرة". . . نافذة وثائقية أسبوعية منتقاة من قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية بلغاتها المختلفة، تجانب الإثارة الآنية وتكملّ الرسالة الإخباريّة، رسالتها الإتيان للمشاهد بقصص من المعارك، والمعابد، والمعاهد، والمعامل، والمصانع، والمتاحف، والمناجم، والملاجئ، والمقابر والقصور، متيحة له إطلالة موثقة فسيحة على حيوات الشعوب إذ ترمق لقمة عيش سرقت، أو ترنوا إلى استرداد حرية سلبت، أو حقوق انتهكت أو تتطلع لحياة فضلى يجمعها إنسانية واحدة وألسن شتى.
بدءا من عام 2010 أقرت 21 ولاية أميركية يسيطر عليها الجمهوريون قوانين جديدة للتصويت بالانتخابات، بينما أبطلت المحكمة العليا عام 2013 فقرة هامة من قانون حقوق التصويت.
سلط برنامج "عالم الجزيرة" الضوء على وادي السيليكون بالولايات المتحدة والحضور الآسيوي الكبير فيه، إذ تشكل العقول القادمة من الهند والصين وباكستان والفلبين أكثر من نصف العقول الموجودة هناك.
يتناول الفيلم الوثائقي الدور الذي تلعبه سلطة المال في الانتخابات الرئاسية الأميركية تطبيقا على المر...
استعرض برنامج "عالم الجزيرة" في فيلم وثائقي حياة العمال المهاجرين في سنغافورة، وتساءل: هل...
لا تقل بولندا روعة في بهائها الثقافي عن أي بلد أوروبي، ومنذ انفصام عرى الشيوعية، أصبح كثيرون يرون أنها تتميز عن غيرها من دول أوروبا الشرقية باعتبارها تمثل قصة نجاح.
سلط برنامج "عالم الجزيرة" الضوء على واقع معاناة المهاجرين غير النظاميين القادمين من قارة إفريقيا في مزارع الطماطم الإيطالية.
تناول برنامج "عالم الجزيرة" تزايد جرائم العنف والتعذيب على يد الشرطة، بعد أكثر من عشرين عاما على إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
سلط برنامج "عالم الجزيرة" الضوء على جرائم التمييز والعنصرية التي يتعرض لها بعض المواطنين التونسيين أصحاب البشرة السوداء.
سلط برنامج "عالم الجزيرة" الضوء على جريمة مقتل 15 مدنيا في عملية مشتركة للقوات الأميركية وقوات الأمن الأفغانية ضد حركة طالبان في بلدة تشارخ.
تناول برنامج عالم الجزيرة هجمات الهندوس المتطرفين على الأقليات الدينية في الهند، ولا سيما المسلمين والمسيحيين.
سلط برنامج "عالم الجزيرة" الضوء على انتشار ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، والأسباب الحقيقية حول صعوبة الحد من انتشار هذه التجارة.
تناول برنامج "عالم الجزيرة" أعمق تحول تخوضه كوبا منذ خمسينات القرن العشرين وما إذا كان سيؤدي لتحسين حياة أفقر السكان نهاية المطاف؟ وهل ستؤدي التغييرات إلى قبر "الثورة الكوبية"؟
يتناول وثائقي "باحثون عن الحرية.. مؤسسة الأرض المقدسة" في جزئه الأول قضية مؤسسة الأرض المقدسة التي أنشئت بالولايات المتحدة نهاية الثمانينيات، لتقديم مساعدات للفلسطينيين في فلسطين أو في دول الشتات.
تناول برنامج "عالم الجزيرة" عمليات تقليد الأعمال الفنية والقطع الأثرية وتزييفها في الصين.