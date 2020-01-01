عن البرنامج

"عالم الجزيرة". . . نافذة وثائقية أسبوعية منتقاة من قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية بلغاتها المختلفة، تجانب الإثارة الآنية وتكملّ الرسالة الإخباريّة، رسالتها الإتيان للمشاهد بقصص من المعارك، والمعابد، والمعاهد، والمعامل، والمصانع، والمتاحف، والمناجم، والملاجئ، والمقابر والقصور، متيحة له إطلالة موثقة فسيحة على حيوات الشعوب إذ ترمق لقمة عيش سرقت، أو ترنوا إلى استرداد حرية سلبت، أو حقوق انتهكت أو تتطلع لحياة فضلى يجمعها إنسانية واحدة وألسن شتى.