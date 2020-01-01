البث الحي

عالم الجزيرة

عن البرنامج

"عالم الجزيرة". . . نافذة وثائقية أسبوعية منتقاة من قنوات شبكة الجزيرة الإعلامية بلغاتها المختلفة، تجانب الإثارة الآنية وتكملّ الرسالة الإخباريّة، رسالتها الإتيان للمشاهد بقصص من المعارك، والمعابد، والمعاهد، والمعامل، والمصانع، والمتاحف، والمناجم، والملاجئ، والمقابر والقصور، متيحة له إطلالة موثقة فسيحة على حيوات الشعوب إذ ترمق لقمة عيش سرقت، أو ترنوا إلى استرداد حرية سلبت، أو حقوق انتهكت أو تتطلع لحياة فضلى يجمعها إنسانية واحدة وألسن شتى.

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من برنامج: عالم الجزيرة

بولندا.. استقطاب سياسي

لا تقل بولندا روعة في بهائها الثقافي عن أي بلد أوروبي، ومنذ انفصام عرى الشيوعية، أصبح كثيرون يرون أنها تتميز عن غيرها من دول أوروبا الشرقية باعتبارها تمثل قصة نجاح.

من برنامج: عالم الجزيرة

كوبا.. للبيع

تناول برنامج "عالم الجزيرة" أعمق تحول تخوضه كوبا منذ خمسينات القرن العشرين وما إذا كان سيؤدي لتحسين حياة أفقر السكان نهاية المطاف؟ وهل ستؤدي التغييرات إلى قبر "الثورة الكوبية"؟