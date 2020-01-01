عين الجزيرة

عن البرنامج

برنامج أسبوعي يتناول قضية ذات صلة مشتركة بين عدد من الدول، لكن لن نستمع هذه المرة إلى محللين وكتاب بل إلى شبكة من مراسلي الجزيرة يتناولون بحوار حرفي الأخبار كل من مكانه ويحاولون الربط بينها بغية الوصول إلى صورة إخبارية كاملة أكثر عمقا.