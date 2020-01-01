برامج متفرقة

سلط فيلم "زها حديد" الضوء على حياة المهندسة المعمارية البريطانية ذات الأصول العراقية زها حديد التي تركت بصمة فريدة، ففرضت لغة معمارية خاصة ازدهرت معها هندسة مرهفة وغير تقليدية.
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سلط فيلم "زها حديد" الضوء على حياة المهندسة المعمارية البريطانية ذات الأصول العراقية زها حديد التي تركت بصمة فريدة، ففرضت لغة معمارية خاصة ازدهرت معها هندسة مرهفة وغير تقليدية.
زار برنامج "التفكير بالمستقبل" بحلقته بتاريخ (2019/11/12) "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا" التي أنشئت عام 2004 بهدف دعم الأبحاث والمشاريع المرتبطة بالمستقبل.
"تجار جرائم الحرب".. فيلم استقصائي يكشف دور السلاح الأوروبي في الانتهاكات السعودية بحرب ا...
"التغريدة السعودية".. تحقيق استقصائي من إنتاج الجزيرة، يكشف جهود السعودية للتحكم بمنصة تو...
تفتح الجزيرة في هذا التحقيق الاستقصائي ملف اغتيال رئيس اليمن الشمالي سابقا إبراهيم الحمدي؛ متسائلة: لماذا تم اغتاله؟ ومن هي الأطراف المتورطة فيه؟ وهل هناك دور خارجي في واقعة تصفيته؟
يسلط هذا التحقيق الاستقصائي الضوء على خفايا عالم تجارة الأسلحة وتبييض تهريبها غير الشرعي، كاشفا طرق هذا التهريب وأهداف مرتكبيه المنتهكين للقانون الدولي الذي يمنع توريد الأسلحة لمناطق الصراع الأهلي.
يتحدث "الساعات الأخيرة" عما دار وراء الكواليس في الأيام الأخيرة لرئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، ويروي اللقاءات الأخيرة بينه وبين المؤسسة العسكرية لحل للأزمة السياسية، بينما كانوا يرتبون للانقلاب عليه.
مقابل بضع عشرات من اليورو يمكن لأيّ كان ممارسة الجنس مع فتيات في مقتبل أعمارهن، يعرضن أجسادهن خلف واجهات زجاجية في قلب أمستردام، يقبع خلفها آلاف من قصص المعاناة والاستغلال.
يحكي هذا البرنامج الوثائقي جانبا من دور وسائل الإعلام المصرية في التحريض على ثورة 25 يناير المصرية، وتسويقها لقتل آلاف المدنيين خلال عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة 2013.
سجن تدمر الصحراوي بعيون سجانيه ومسجونيه. لأول مرة يكشف سجان تدمر السابق عن مجزرة السجن المروعة. قصص التعذيب والقهر والموت يرويها من كانوا سجناء هناك.
هو رجل الرعب؛ فبقدر ما كان ماهرا في صناعة الأحداث كان ماهرا في البقاء مختفيا خلف الستار. نسج خيوط دولته في الظل، وأخفى في سراديبها أسرار حقبة بكاملها في سوريا.
أكثر من 250 ألف إنسان كانت تضج بهم شوارع ومباني حي جوبر الملاصق لدمشق، لم يبق سوى بضع مئات يعيشون بين ركام هائل شوكة بحلق نظام يريد اقتلاعهم بأي ثمن.
يتناول فيلم "اقتلوه خارج دمشق" تفاصيل اغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مالطا، بيد الموساد الإسرائيلي عام 1995.
بعد هجوم دموي عام 2016 أطبق الصمت فجأة على نيس الفرنسية، وتصاعدت موجة من العنصرية والخوف تجاه المسلمين. فيلم "إيقاع الخوف" قارب تفاصيل عميقة تتمحور حول الخوف في المجتمع الفرنسي.