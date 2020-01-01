برامج متفرقة

مقابل بضع عشرات من اليورو يمكن لأيّ كان ممارسة الجنس مع فتيات في مقتبل أعمارهن، يعرضن أجسادهن خلف واجهات زجاجية في قلب أمستردام، يقبع خلفها آلاف من قصص المعاناة والاستغلال.