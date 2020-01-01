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من برنامج: برامج متفرقة

غسيل أسلحة الموت.. كيف أصبحت الإمارات مركزا لإدارة تهريب السلاح المحظور؟

يسلط هذا التحقيق الاستقصائي الضوء على خفايا عالم تجارة الأسلحة وتبييض تهريبها غير الشرعي، كاشفا طرق هذا التهريب وأهداف مرتكبيه المنتهكين للقانون الدولي الذي يمنع توريد الأسلحة لمناطق الصراع الأهلي.

من برنامج: برامج متفرقة

الساعات الأخيرة قبل الانقلاب.. كيف أدار السيسي لعبة "الخداع الإستراتيجي" ضد مرسي؟

يتحدث "الساعات الأخيرة" عما دار وراء الكواليس في الأيام الأخيرة لرئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، ويروي اللقاءات الأخيرة بينه وبين المؤسسة العسكرية لحل للأزمة السياسية، بينما كانوا يرتبون للانقلاب عليه.

من برنامج: برامج متفرقة

العقيد السراج.. رجل الرعب

هو رجل الرعب؛ فبقدر ما كان ماهرا في صناعة الأحداث كان ماهرا في البقاء مختفيا خلف الستار. نسج خيوط دولته في الظل، وأخفى في سراديبها أسرار حقبة بكاملها في سوريا.

من برنامج: برامج متفرقة

اقتلوه خارج دمشق

يتناول فيلم "اقتلوه خارج دمشق" تفاصيل اغتيال مؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مالطا، بيد الموساد الإسرائيلي عام 1995.

من برنامج: برامج متفرقة

فرنسا.. إيقاع الخوف

بعد هجوم دموي عام 2016 أطبق الصمت فجأة على نيس الفرنسية، وتصاعدت موجة من العنصرية والخوف تجاه المسلمين. فيلم "إيقاع الخوف" قارب تفاصيل عميقة تتمحور حول الخوف في المجتمع الفرنسي.