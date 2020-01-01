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مراسلو الجزيرة

عن البرنامج

مجلة تلفزيونية أسبوعية تتضمن تقارير خاصة ومنوعة من مختلف مناطق العالم.

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من برنامج: مراسلو الجزيرة

القيروان تحتفل بالقرآن والتكية الإبراهيمية تطعم الفقراء

طافت حلقة (28/6/2016) من برنامج "مراسلو الجزيرة" بين مدينة القيروان التي شهدت احتفالا بذكرى نزول القرآن الكريم، والتكية الإبراهيمية بمدينة الخليل، وصولا لجامع "الخرقة الشريفة" بإسطنبول، وانتهاء بالمديح النبوي بموريتانيا.

من برنامج: مراسلو الجزيرة

القرية البولونية بتركيا وصناعة الفخار بجربة التونسية

طافت حلقة (21/6/2016) من برنامج "مراسلو الجزيرة" بين القرية البولونية في ريف إسطنبول، ورحلة صناعة الفخّار بقلالة بجربة التونسية، وولاية صور العُمانية ذات التاريخ الحافل في التجارة البحرية وصناعة السفن.