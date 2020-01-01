تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع الدولمينات في شمال القوقاز، والمصنع الملكي للزجاج والكريستال في إسبانيا، والحياة في البادية الموريتانية.
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تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع الدولمينات في شمال القوقاز، والمصنع الملكي للزجاج والكريستال في إسبانيا، والحياة في البادية الموريتانية.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع اكتشاف أكبر مدينة تحت الأرض في تركيا، وغابات بورنيو الإندونيسية المهددة بفعل الحرائق وأعمال التعدين، وصحراء توتوري اليابانية.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع مدينة بريزرن التاريخية ذات الطابع العثماني في كوسوفو...
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع تربية الأيائل في روسيا من أجل قرونها، والجدل الدائر ...
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع حياة الأنجاد في منطقة البحر الأسود التركية، ومحاولات النهوض بواقع السينما الكردية، والورق التقليدي في اليابان.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع فن التطريز الفلسطيني المتوارث عبر الأجيال، والتعاونيات النسوية في موريتانيا، وبازار طهران الذي يعد وجهة سياحية ومعلما سياحيا بارزا.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع المسلمين في كندا، وحرفة استخراج المتحجرات البحرية النادرة في لبنان، ومدينة بامرني التاريخية في كردستان العراق.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" مواضيع: صناعة زيت الورد في مدينة إسبارطة التركية، والنحت على البيض في الكويت، ومخاطر بيئية تهدد جزيرة جاوا الإندونيسية.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" ظاهرة انتشار فن الغرافيتي في إسبانيا، ومدينة النظارات في اليابان، بالإضافة إلى مدينة بوتراجايا الماليزية.
طافت حلقة (28/6/2016) من برنامج "مراسلو الجزيرة" بين مدينة القيروان التي شهدت احتفالا بذكرى نزول القرآن الكريم، والتكية الإبراهيمية بمدينة الخليل، وصولا لجامع "الخرقة الشريفة" بإسطنبول، وانتهاء بالمديح النبوي بموريتانيا.
طافت حلقة (21/6/2016) من برنامج "مراسلو الجزيرة" بين القرية البولونية في ريف إسطنبول، ورحلة صناعة الفخّار بقلالة بجربة التونسية، وولاية صور العُمانية ذات التاريخ الحافل في التجارة البحرية وصناعة السفن.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" منارات تاريخية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة زليتن الليبية، ومحاولات إحياء تراث الشاعر محمد إقبال في باكستان، ورحلة صناعة الشوكولاتة من المزارع إلى الأسواق.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" محاولات إحياء فن الإيبرو بتركيا، كما سلط الضوء على الاهتمام المتزايد بتربية النحل في الكويت، وأسرار وحكاية مدينة لبدة الأثرية في ليبيا.
تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" ثلاثة مواضيع، هي توقف ساعة بيغ بن عن العمل العام المقبل، والذكرى الاربعمائة لرحيل الكاتب المسرحي الشهير وليام شكسبير، وجمهورية أديغيا في شمال غربي القوقاز.