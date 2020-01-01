تناول برنامج "مراسلو الجزيرة" ثلاثة مواضيع، هي توقف ساعة بيغ بن عن العمل العام المقبل، والذكرى الاربعمائة لرحيل الكاتب المسرحي الشهير وليام شكسبير، وجمهورية أديغيا في شمال غربي القوقاز.