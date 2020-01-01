سؤال في الرياضة

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تقييم نتائج العرب في دورة بوسان الأخيرة، حدود القدرة البشرية في تحطيم الأرقام القياسية للسرعة، كرة القدم الإيطالية وإرث طويل من الأساليب الدفاعية.
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