البث الحي

سؤال في الرياضة

عن البرنامج

المزيد من الحلقات

من برنامج: سؤال في الرياضة

دورة الألعاب الآسيوية وموضوعات أخرى

دورة الألعاب الآسيوية دورة تشبه الألعاب الأولمبية، حالة التخبط والضياع ومحاولات النهوض بالكرة التركية، سباقات الفئة الأولى للسيارات وأشهر نجومها، أبرز إنجازات كرة القدم الأردنية تاريخيا، الكرة الطائرة بين الصالات والشواطئ.

من برنامج: سؤال في الرياضة

سؤال في الرياضة

مباريات الدربي.. الأصل والملامح، أسباب الشهرة العالمية لرالي باريس دكار، أنواع الضربة القاضية في الملاكمة، تاريخ بطولة الجراند سلام، وسائل الأمان في سيارات الفئة الأولى، قواعد رياضة التايكواندو، الضربات الحرة في كرة القدم.

من برنامج: سؤال في الرياضة

كأس العالم لكرة القدم وأبطالها

حكام المباريات النهائية لكأس العالم لكرة القدم وأبرز هدافي المونديال، أفضل المدربين الذين فازوا بالكأس وأبرز نجومها عبر التاريخ، إلى جانب أشهر وأفضل حراس المرمى فيها، أفضل المنتخبات في تاريخ كأس العالم وأطرف لقطات نهائيات الكأس وأغربها.

من برنامج: سؤال في الرياضة

النتائج القياسية في الرياضات العالمية

النتائج القياسية في تاريخ كرة القدم، حياة مارات سافين الرياضية والشخصية، رحلة البرازيل نحو الفوز بكأس العالم 2002م، نادي برشلونة.. عملاق الكرة الإسبانية، آثار الفرق غير المشهورة في كأس العالم، فوز نادي السد القطري ببطولة أندية العالم لكرة اليد.

من برنامج: سؤال في الرياضة

تاريخ المسابقات الرياضية في العالم

أبرز عشرة أندية لكرة القدم في العالم، تعديلات القانون في كرة الطاولة، الملاكم نسيم حميد انتصاراته ونزالاته، روبرتو باجيو مسيرة نجم طموح، أفضل السباحين في العالم خلال القرن العشرين، ضوابط الجمال في مسابقات الخيل، البرازيل عام 94 وألمانيا مع إيطاليا في مونديال 70، مايكل جوردن سيرة مليئة بالأرقام والنجاحات.

من برنامج: سؤال في الرياضة

الرياضة وأشهر مسابقاتها

الكرة الألمانية.. مصدر هيبة واحترام على الدوام، تأثيرات رياضة بناء الأجسام الإيجابية والسلبية، كرة الماء.. تاريخ وقواعد، ملامح ارتفاع أسعار نجوم كرة القدم عالمياً، رحلة المنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، الغطس في الماء من أعالي الصخور.. رياضة ومغامرة.

من برنامج: سؤال في الرياضة

العرب وكأس العالم، الدراجات الهوائية، نادي الشرطة العراقي

أهداف العرب في كأس العالم، أشهر سباقات وقواعد الدراجات الهوائية، نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، الرئاسة النسائية للأندية الرياضية، تاريخ وقواعد رياضة التايكوندو، أشهر سباقات الخيل وأشهر الفرسان،