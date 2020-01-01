سلط برنامج "نهايات غامضة" بتاريخ (2020/2/23) الضوء على ملابسات اختطاف المعارض الليبي البارز منصور الكيخيا، حيث اتهمت عائلة المفقود وأطراف في المعارضة الليبية نظام العقيد معمر القذافي باختطافه وقتله.
سلسلة تتحدث عن شخصيات شابت نهايتها الغموض.. شخصيات سياسية وعامة كان قاسمها المشترك إعلان وفاتها بالانتحار، ولكن على مر السنين كانت هناك دوما رواية أخرى باحتمالية نظرية الاغتيال، هي سلسلة وثائقية تتناول نهاية هذه الشخصيات بين روايتين.
سلط برنامج "نهايات غامضة" بتاريخ (2020/2/23) الضوء على ملابسات اختطاف المعارض الليبي البارز منصور الكيخيا، حيث اتهمت عائلة المفقود وأطراف في المعارضة الليبية نظام العقيد معمر القذافي باختطافه وقتله.
تابعت حلقة (2019/11/17) من برنامج "نهايات غامضة"، ملابسات وفاة الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال يوم 17 أبريل/نيسان 1993.
كشف وثائقي استقصائي أعدته الجزيرة ضمن برنامج "نهايات غامضة" عن تورط نظام حافظ الأسد باغتي...
تحدثت الحلقة عن حادثة تحطم الطائرة الذي أودى بحياة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والن...
تحدثت حلقة برنامج "نهايات غامضة" عن المناضل الفلسطيني وديع حداد وتفاصيل حياته، وبحثت في الروايات المختلفة والمتضاربة بشأن أسباب اغتياله، كاشفة عما يُعتقد أنه السبب الحقيقي وراء موته.
بعد مرور أكثر من 30 عاما على وفاة الجندي المصري سليمان خاطر؛ ناقش برنامج "نهايات غامضة" قضية مقتله، وحاول أن يفكك الألغاز ويفند الروايات المتضاربة بشأنه لكشف الغموض المحيط بوفاته.
بعد مرور أكثر من 17 عاما على الحادثة، ما زال لغز وفاة سعاد حسني غامضاً. الجزيرة فتحت ملف وفاة الممثلة المصرية في ظل اتهام شقيقتها لصفوت الشريف بقتلها.
تناول برنامج "نهايات غامضة" موت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين كمال السنانيري في سجن طره عام 1981 عقب اغتيال أنور السادات، وقالت الرواية الرسمية إنه انتحر، لكن هناك رواية أخرى.
تناول برنامج "نهايات غامضة" موت محمود الزعبي صاحب أطول رئاسة وزراء بسوريا بين انتحاره "بثلاث رصاصات بالرأس" وبين اغتياله في تصفية حسابات بأواخر أيام حافظ الأسد تمهيدا لعهد الأسد الابن.
تناول الفيلم التحقيقي "نهايات غامضة" قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري جمال عبد الناصر وسكرتير المعلومات الخاص للرئيس المصري أنور السادات.. هل انتحر بلندن أم جرت تصفيته؟
ضمن سلسلة "نهايات غامضة" بثت الجزيرة فيلما حول وزير الداخلية السوري غازي كنعان الذي أعلن انتحاره عام 2005 بتوقيت حرج جدا، مما أثار التساؤل: هل انتحر كنعان أم نحر؟