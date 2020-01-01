نهايات غامضة

عن البرنامج

سلسلة تتحدث عن شخصيات شابت نهايتها الغموض.. شخصيات سياسية وعامة كان قاسمها المشترك إعلان وفاتها بالانتحار، ولكن على مر السنين كانت هناك دوما رواية أخرى باحتمالية نظرية الاغتيال، هي سلسلة وثائقية تتناول نهاية هذه الشخصيات بين روايتين.