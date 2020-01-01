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نهايات غامضة

عن البرنامج

سلسلة تتحدث عن شخصيات شابت نهايتها الغموض.. شخصيات سياسية وعامة كان قاسمها المشترك إعلان وفاتها بالانتحار، ولكن على مر السنين كانت هناك دوما رواية أخرى باحتمالية نظرية الاغتيال، هي سلسلة وثائقية تتناول نهاية هذه الشخصيات بين روايتين.

من برنامج: نهايات غامضة

ذهب إلى مصر ولم يعد.. من قتل المعارض الليبي منصور الكيخيا؟

سلط برنامج "نهايات غامضة" بتاريخ (2020/2/23) الضوء على ملابسات اختطاف المعارض الليبي البارز منصور الكيخيا، حيث اتهمت عائلة المفقود وأطراف في المعارضة الليبية نظام العقيد معمر القذافي باختطافه وقتله.

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