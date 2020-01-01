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الكتاب خير جليس

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من برنامج: الكتاب خير جليس

الغرب في كتابات العرب

كتب عدة تناقشها الحلقة: أولها يتناول العلاقات بين الغرب والشرق في إطار العلاقات الحضارية الإسلامية والإمبراطورية الأميركية محاولا تتبع مصدر القوة الأميركية، وهل يمكن أن تؤهلها هذه المصادر لتكون إمبرطورية عالمية؟

من برنامج: الكتاب خير جليس

اليابان بعيون عربية

جليسنا كتاب يرصد نظرة العرب إلى اليابان خلال القرن الـ20 وموقفهم من التجربة اليابانية في النهضة والتقدم, عبر نخبة من المفكرين والمثقفين والدبلوماسيين العرب.

من برنامج: الكتاب خير جليس

من أجل صهيون

جليسنا لهذا الأسبوع كتاب "من أجل صهيون" يتناول تكوين التأثيرات اليهودية المسيحية في الثقافة الأميركية مبتدئا من كشف كريستوفر كولومبس انتهاء إلى إرهاب الحادي عشر من أيلول.