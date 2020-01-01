كتب عدة تناقشها الحلقة: أولها يتناول العلاقات بين الغرب والشرق في إطار العلاقات الحضارية الإسلامية والإمبراطورية الأميركية محاولا تتبع مصدر القوة الأميركية، وهل يمكن أن تؤهلها هذه المصادر لتكون إمبرطورية عالمية؟