جليسنا لهذا الأسبوع كتاب "إعادة التفكير في السياسة الإسلامية الحركية" لنتعرف في محاوره على ظاهرة الحركية الإسلامية وموقفها من فكرة الدولة والمجتمع ومدى استفادتها من الواقع الديني.
جليسنا لهذا الأسبوع كتاب "إعادة التفكير في السياسة الإسلامية الحركية" لنتعرف في محاوره على ظاهرة الحركية الإسلامية وموقفها من فكرة الدولة والمجتمع ومدى استفادتها من الواقع الديني.
جليسنا في هذه الحلقة كتاب المناهضة اليهودية للصهيونية للمؤلف ياكوف رابكن أستاذ التاريخ اليهودي في جامعة مونتريال بكندا. مقولة الكتاب الأساسية هي أن الصهيونية في جوهرها فكرة عنصرية.
كتب عدة تناقشها الحلقة تدور حول الأدب والقومية في الشرق الأوسط والآداب في الحقبة الاستعمارية، أولها...
كتب عدة تناقشها الحلقة تدور حول العلاقات الحضارية التاريخية مع الغرب وأدوار المثقفين والمؤرخين في ا...
كتب عدة تناقشها الحلقة: أولها يتناول العلاقات بين الغرب والشرق في إطار العلاقات الحضارية الإسلامية والإمبراطورية الأميركية محاولا تتبع مصدر القوة الأميركية، وهل يمكن أن تؤهلها هذه المصادر لتكون إمبرطورية عالمية؟
جليسنا كتاب "بروز النخبة الفلسطينية المعولمة" الذي يناقش علاقة المنظمات الأهلية في فلسطين والدول الغربية المانحة. كما يتعرض لجدلية هذه العلاقة وتأثيرها على مسار التنمية في فلسطين.
تناقش الحلقة كتاب "رحلة الجهادي في قلب الحركية الإسلامية" من تأليف فواز جرجس الذي يرصد عبر المقابلة والبحث الميداني طبيعة وخصائص الجمهور السياسي الديني في الشرق الأوسط.
جليسنا كتاب يرصد نظرة العرب إلى اليابان خلال القرن الـ20 وموقفهم من التجربة اليابانية في النهضة والتقدم, عبر نخبة من المفكرين والمثقفين والدبلوماسيين العرب.
جليسنا لهذا الأسبوع كتاب "من أجل صهيون" يتناول تكوين التأثيرات اليهودية المسيحية في الثقافة الأميركية مبتدئا من كشف كريستوفر كولومبس انتهاء إلى إرهاب الحادي عشر من أيلول.
جليسنا لهذا الأسبوع كتاب الرجال الزرق.. الطوارق الأسطورة والواقع، يحكي عن قبائل الطوارق بين الهوية والتاريخ، عادات وتقاليد لم يمحها الزمن ومعاناة أزلية مع العالم.
جليسنا لهذا الأسبوع كتب تحملنا إلى بوادي وحواضر العرب وإلى القبائل العربية وهجراتها وكذلك كتابات المستشرقين عنها.
جليسنا لهذا الأسبوع كتب تتناول قضية فلسطين من المأزق الفلسطيني الإسرائيلي ومسألة الدولة الفلسطينية وتتساءل عما بعد انهيار العملية السلمية.
جلساؤنا لهذا الأسبوع الكتب التي تتناول مسألة الإعلام العربي وتأثيراته واشتغاله في الحرب وفي السلم وكذلك نظرة الآخرين إليه.
تتناول الحلقة إرث ابن خلدون، فبعد ستمائة عام على رحيل ذلك المفكر والفلسفي والسياسي, ما هي فاعلية فكره في وقتنا حاضرنا؟