قصص إنسانية

رحلة كيس الطحين.. أب يعود منتصرا من جبهة الجوع
في ظل انعدام الأمن الغذائي بقطاع غزة، يضطر فارس حسونة -الأب لستة أطفال- إلى الخروج فجرا سيرا على الأقدام عدة كيلومترات، بحثا عن كيس طحين يسدّ به جوع أطفاله الذين لم يتناولوا الخبز منذ أكثر من 40 يوما.
في ظل انعدام الأمن الغذائي بقطاع غزة، يضطر فارس حسونة -الأب لستة أطفال- إلى الخروج فجرا سيرا على الأقدام عدة كيلومترات، بحثا عن كيس طحين يسدّ به جوع أطفاله الذين لم يتناولوا الخبز منذ أكثر من 40 يوما.
برنامج يُسلّط الضوء على معاناة الإنسان في مناطق الأزمات، وينقل حكايات الصمود والفقد، ويستعرض تجارب إنسانية مؤثرة، من بينها قصص من غزة تروي وجع الحرب وقوة الإرادة.