تصميم فني - قالب قصص إنسانية

قصص إنسانية

مدة الفيديو 02 دقيقة 44 ثانية 02:44
مدة الفيديو 02 دقيقة 44 ثانية 02:44

رحلة كيس الطحين.. أب يعود منتصرا من جبهة الجوع

في ظل انعدام الأمن الغذائي بقطاع غزة، يضطر فارس حسونة -الأب لستة أطفال- إلى الخروج فجرا سيرا على الأقدام عدة كيلومترات، بحثا عن كيس طحين يسدّ به جوع أطفاله الذين لم يتناولوا الخبز منذ أكثر من 40 يوما.

عن البرنامج

برنامج يُسلّط الضوء على معاناة الإنسان في مناطق الأزمات، وينقل حكايات الصمود والفقد، ويستعرض تجارب إنسانية مؤثرة، من بينها قصص من غزة تروي وجع الحرب وقوة الإرادة.

للتعرف على مواعيد البث الحي للبرنامج تصفح، جدول البث الحي.

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