تابعت أول حلقة في برنامج “شبكات” (2022/9/25) قصة التحديات التي تنتشر على منصات التواصل، حيث يخنق أنـاس أنفسهم حتى الإغماء، واثنان يركلان شخصاً أثناء قفزه لكسر جمجمته وأكل قطعة من الشيبس الحار.
شبكات برنامج يعكس أبرز القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ويعيد صياغة الحكاية ليعكس آراءكم فيها ويشرح سياقها وأبعادها. يأتيكم من الأحد للخميس الساعة 18:03 بتوقيت مكة المكرمة
تابعت أول حلقة في برنامج “شبكات” (2022/9/25) قصة التحديات التي تنتشر على منصات التواصل، حيث يخنق أنـاس أنفسهم حتى الإغماء، واثنان يركلان شخصاً أثناء قفزه لكسر جمجمته وأكل قطعة من الشيبس الحار.