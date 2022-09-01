تابعت أول حلقة في برنامج “شبكات” (2022/9/25) قصة التحديات التي تنتشر على منصات التواصل، حيث يخنق أنـاس أنفسهم حتى الإغماء، واثنان يركلان شخصاً أثناء قفزه لكسر جمجمته وأكل قطعة من الشيبس الحار.