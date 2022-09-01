شبكات

عن البرنامج

شبكات برنامج يعكس أبرز القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ويعيد صياغة الحكاية ليعكس آراءكم فيها ويشرح سياقها وأبعادها. يأتيكم من الأحد للخميس الساعة 18:03 بتوقيت مكة المكرمة

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