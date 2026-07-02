حاجز المثوى الأخير.. كيف حوّل الاحتلال مقابر الضفة لمناطق عسكرية؟

بعد تتبّع القيود المفروضة على دفن الموتى وزيارة القبور وصيانتها، يتضح أن ما يجري في عدد من مقابر الضفة الغربية لا يمكن فهمه على أنه إجراءات أمنية متفرقة، بل هو سياسة متراكمة تنقل منطق السيطرة إلى لحظة الموت نفسها.

فالتدخل في الجنائز، والتحكم في أعداد المشيعين وتوقيت الدفن، ومنع الزيارة والصيانة، تشكّل منظومة واحدة تُفرغ طقوس الوداع من معناها وتحول الجنازة إلى مساحة خوف وترقّب.

يقول الناشط عيسى عمرو -من حي تل الرميدة في الخليل- إن الاحتلال لا يكتفي بالتحكم في حياة الفلسطينيين، بل تمتد سلطته إلى الموت، حيث يُجبر الأهالي على تحويل الحزن إلى عملية تنسيق وحسابات أمنية، مما يسلب الجنازة بعدها الإنساني ويضاعف المعاناة النفسية لذوي المتوفين.

من جانبه، يشير منجد الجعبري، مدير دائرة شؤون الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل، إلى أن اضطرار العائلات لانتظار الموافقات يؤجل الحزن الطبيعي ويضعها تحت ضغط نفسي مضاعف، مؤكدًا أن هذه الممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية دون تمييز بين حي وميت.

ويضيف الشيخ أحمد الرفاعي -رئيس قسم الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف- أن القيود المفروضة تمثل حرمانًا من أداء شعائر دينية أساسية، مثل الصلاة على الميت وزيارة القبور والدعاء.

قانونيًا، يؤكد المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن احترام كرامة الموتى وحقوق ذويهم، وهو ما تدعمه تقارير لمنظمات حقوقية دولية وثّقت اعتداءات على جنائز.

ويشدد المختص في القانون الدولي الإنساني الدكتور رزق شقير على أن الفلسطينيين يُعدّون «أشخاصًا محميين» بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن أي قيود على الدفن أو زيارة المقابر لا تستند إلى ضرورة أمنية مباشرة تُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، داعيًا إلى مواجهتها عبر المسارات القانونية والحقوقية.

وأفاد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بيتسيلم) في تقريريه الصادرين عامي 2022 و2025 بأن قوات الاحتلال تفرض قيودًا ممنهجة على الجنائز والمقابر في الضفة الغربية، تشمل تأخير دفن الجثامين، وتحديد أعداد المشيعين، والتدخل في مراسم التشييع، ومنع العائلات من الوصول إلى قبور ذويها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات أو الواقعة خلف الجدار. واعتبر المركز أن هذه الممارسات تنتهك حرمة المقابر وحق الفلسطينيين في الحداد والدفن بكرامة.

في فلسطين لم تعد المقابر فضاءات للسكينة، بل أصبحت امتدادًا لخريطة السيطرة اليومية لا تقل حساسية عن الحواجز والطرق المغلقة، فالتحكم في الدفن والزيارة والصيانة يمس العلاقة الأعمق بين الإنسان وأرضه، حتى في لحظة الوداع الأخيرة. ومع غياب مساءلة دولية فاعلة يستمر هذا الواقع، ويظل الفلسطيني محرومًا من حق بسيط: أن يودّع موتاه بكرامة، خارج منطق التصاريح والسلاح.