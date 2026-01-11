السودان في عام جديد: حلول قادمة أم انتظار قد يطول؟

شهدت الفترة الأخيرة خسائر ميدانية للجيش السوداني، مما أثار تساؤلات حول مستقبل وحدة البلاد وقدرة الجيش على الصمود. ويقدم الخبراء تحليلا لهذه الخسائر، مع التأكيد على أن شبح الانقسام ليس واقعا ملموسا في الوقت الحالي.

هل ينقسم السودان؟

يرى ضياء الدين بلال أنه لا يستطيع أحد الجزم باستمرار السودان موحدا أو أنه عرضة للتقسيم، فالتداعيات الإقليمية سيكون لها الدور الأكبر في تحديد مستقبل السودان أكثر من إرادة الأطراف الداخلية السودانية نفسها.

ويصف المحلل السوداني بلاده بأنها "مركز تقاطع لصراعات إقليمية" وقد تشكل واقعه على نحو مختلف. ومع ذلك، يرى أن قوات الدعن السريع التي تسيطر على أجزاء من غرب البلاد "غير قابلة للتماسك" بسبب تعدد التناقضات الداخلية، كما أن "فاتورتها أصبحت باهظة" على الجهات الممولة.

ويتفق عبد الله إبراهيم مع هذا الطرح، مشيرا إلى أن "انقسام السودان شبح يلاحقنا من فرط مقارنات عشوائية مع دول مثل ليبيا"، مؤكدا أنه "ليس من طرف في الحرب يدعو للتقسيم في السودان أو ترسيم الحدود" في الوقت الحالي.

حقيقة خسائر الجيش

ويقدم اللواء ركن أسامة عبد السلام تحليلا لخسائر الجيش السوداني الأخيرة، معتبرا أنها "منطقية". ويعزو استيلاء قوات الدعم السريع على مواقع مهمة مثل الفاشر وبابنوسة إلى كونهما كانا محاصرين في الأساس، بالإضافة إلى عدم تمكن الجيش من الوصول إليهما برا لفك الحصار بسبب طول المسافات ووجود معوقات تمنع تقدمه، بالإضافة إلى "التعقيدات التقنية التي استغلتها المليشيا وجعلتها توازي الجيش في مسألة المسيّرات الإستراتيجية والانتحارية".

ومع اعترافه بأن الخسائر تبدو كبيرة، فإن المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة السودانية يشدد على أن القوات المدافعة "قاتلت قتالا شديدا، وكبّدت العدو خسائر كبيرة جدا". مضيفا أن هدف الجيش ليس فقط التمسك بالأرض بل أيضا "إلحاق خسائر كبيرة بالعدو"، على حد تعبيره.

ويؤكد عبد السلام أن هذه الخسائر "لا يُمكن أن تستمر"، وأن "الجيش لن يسمح بتقدم المليشيا شرقا"، مشيرا إلى تحركات الجيش لتحقيق التوازن في ميزان القوى لصالحه، وضرب مثالا على ذلك بزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان لتركيا بهدف تحقيق "قفزة نوعية" في مجال التطوير التقني.

خلاصة

يُجمع الخبراء والمحللون على أن الحرب في السودان كشفت عن أزمة عميقة متعددة الأوجه، تتجاوز الصراع بين طرفين عسكريين لتشمل فشلا دوليا في الوساطة، وترددا أميركيا محكوما بالمصالح الاقتصادية، وتاريخا مريرا من الإفلات من العقاب.

وبيّن هؤلاء أن العدالة الانتقالية التي طالما تم تأجيلها تعدّ شرطا جوهريا لأي سلام مستدام، في ظل فظائع تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وفي حين يرى بعض الخبراء أن وقف إطلاق النار قد يكون ممكنا وقريبا، فإن الجميع يتفقون على أن السلام الحقيقي وبناء ما دمرته الحرب عملية طويلة الأمد تمتد إلى ما بعد عام 2026.

ويبقى مستقبل السودان مرهونا بمدى قدرة الأطراف الداخلية على تجاوز خلافاتها، وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية، والأهم من ذلك إعلاء صوت المساءلة والعدالة لضمان عدم تكرار مأساة الإفلات من العقاب التي كانت سببا في تجدد الصراع، حسب ما ورد في تصريحات للمحللين والسياسيين للجزيرة نت.