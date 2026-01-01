كم دولة هاجمتها إسرائيل عام 2025؟

في عام 2025، هاجمت إسرائيل ست دول، هي فلسطين، وإيران، ولبنان، وقطر، وسوريا، واليمن.
كما نفذت ضربات في المياه الإقليمية التونسية والمالطية واليونانية على أساطيل المساعدات المتجهة إلى غزة.
وفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة "أي سي أل إي دي" (ACLED)، وهو جهة مراقبة مستقلة للنزاعات، نفذت إسرائيل ما لا يقل عن 10,631 هجومًا بين الأول من يناير/كانون الثاني والخامس من ديسمبر/كانون الأول، مما يُعدّ أحد أوسع العمليات العسكرية جغرافيًّا في عام واحد.
كيف يتم قياس الهجمات؟
تقوم "أي سي أل إي دي" بجمع وتسجيل المعلومات المبلغ عنها حول العنف السياسي والمظاهرات وغيرها من الأحداث غير العنيفة الهامة سياسيًّا من مصادر الأخبار المحلية والوطنية والدولية والهيئات الدولية.
لرسم خريطة للهجمات الإسرائيلية خلال هذا العام، قمنا بتصفية الأحداث العنيفة مثل الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة، والقصف والهجمات الصاروخية، والمتفجرات عن بُعد، وغيرها من الهجمات المسلحة.
تشمل هذه الأحداث الهجمات العنيفة من قبل القوات الإسرائيلية؛ ولكنها تستثني الزيادة الكبيرة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تشمل هجمات إسرائيلية أخرى، مثل هدم المنازل والغارات الليلية التي تحدث يوميًّا.
أين هاجمت إسرائيل أكثر؟
تظل غزة المنطقة الأكثر دموية، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 25,000 شخص هذا العام وأصابت ما لا يقل عن 62,000.
انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه ظهر يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مئات المرات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 400 فلسطيني وإصابة 1,100.
كما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار الأول في وقت سابق من عام 2025، مما أدى في النهاية إلى إنهائه.
وفقًا لـ"أي سي أل إي دي"، في عام 2025، وحتى الخامس من ديسمبر 2025، هاجمت إسرائيل:
- غزة والضفة الغربية المحتلة 8,332 مرة
- لبنان 1,653 مرة
- إيران 379 مرة
- سوريا 207 مرات
- اليمن 48 مرة
- قطر مرة واحدة
- المياه التونسية مرتين
- المياه المالطية واليونانية مرة واحدة لكل منهما
تعتمد هذه الإحصائيات على تقارير مؤكدة، ومن المحتمل أن تكون أقل من العدد الفعلي للهجمات بسبب الفجوات في الإبلاغ في مناطق النزاع.
على مدار العام، أطلقت إسرائيل ما لا يقل عن 8,332 هجومًا على فلسطين بمتوسط 25 هجومًا يوميًّا.
يشمل ذلك ما لا يقل عن 7,024 هجومًا على غزة و1,308 على الضفة الغربية المحتلة.
على الرغم من وقف إطلاق النار سابقًا الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، والذي انتهكته إسرائيل أيضًا في 18 مارس/آذار، استمرت في الهجمات على غزة، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون عن مساعدات غذائية.
حوّلت إسرائيل غزة إلى أنقاض وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح. تُظهر صور الأقمار الصناعية من 18 مارس/آذار حتى 22 مايو/أيار منطقة في مدينة غزة مكتظة بآلاف النازحين.
كما كثّفت إسرائيل هجماتها على الضفة الغربية، حيث أطلقت أكبر هجوم عسكري منذ عقود في محاولة لقمع المقاومة وتشديد السيطرة في مناطق تشمل جنين، وطولكرم، ومخيمات اللاجئين فيهما.
إلى جانب ذلك، ورغم عدم تضمينها في الإحصاءات، فإن أحداث عنف المستوطنين قد تصاعدت هذا العام.
في عام 2025، وثّقت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) رقمًا قياسيًّا قدره 1,680 هجمة للمستوطنين على أكثر من 270 مجتمعًا، بمتوسط خمس هجمات يوميًّا.
على الرغم من وقف إطلاق النار مع حزب الله، شنت إسرائيل أكثر من 1,653 هجومًا على لبنان هذا العام، بمعدل يقارب خمس هجمات يوميًّا.
حتى بعد بدء وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، نفّذت إسرائيل ضربات متكررة، تركزت بشكل رئيسي في جنوب لبنان لكنها امتدت إلى وادي البقاع وضواحي العاصمة بيروت.
يواصل الجيش الإسرائيلي نشر الجنود في خمسة مرتفعات في جنوب لبنان على الرغم من الالتزام الرسمي بالانسحاب من المنطقة.
في 13 يونيو/حزيران، شنت إسرائيل موجة من الضربات باستخدام 200 طائرة، استهدفت عشرات المواقع النووية والعسكرية والبنية التحتية في إيران، بما في ذلك المرفق النووي الرئيسي في نطنز.
خلال الصراع الذي استمر 12 يومًا، هاجمت إسرائيل أيضًا أحياء سكنية وقتلت العديد من العلماء النوويين والقادة العسكريين.
في 22 يونيو/حزيران، انضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات وقصفت ثلاث منشآت نووية في فردو ونطنز وأصفهان.
ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية على المدن الإسرائيلية.
وفقًا لإحصائية "أي سي أل غي دي" (ACLED)، شنت إسرائيل ما لا يقل عن 379 هجومًا على 28 من أصل 31 محافظة في إيران باستخدام الضربات الجوية أو بطائرات مسيّرة خلال تلك الفترة.
خلال العام الماضي، شنت إسرائيل أكثر من 200 هجوم على سوريا، تركز معظمها في محافظات الجنوب مثل القنيطرة ودرعا ودمشق.
وتصاعدت الهجمات الجوية الإسرائيلية في العام الماضي، فقد كانت سوريا عرضة لاعتداءات إسرائيل منذ سنوات، مبررةً تصرفاتها بادعائها القضاء على المنشآت العسكرية الإيرانية.
منذ سقوط حكم آل الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تزعم إسرائيل أنها تحاول منع الأسلحة من الوقوع في أيدي "المتطرفين" -وهو مصطلح أطلقته على قائمة متغيرة من الجماعات، شملت هيئة تحرير الشام؛ الجماعة السورية الرئيسية التي قادت عملية الإطاحة بنظام بشار الأسد.
في 16 يوليو/تموز، ضربت إسرائيل مقر وزارة الدفاع السورية ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، مما أدى إلى تصعيد دراماتيكي لجبهة عسكرية أخرى في المنطقة. يمكن رؤية الضرر الناجم عن الهجوم في هذه الصورة قبل/ بعد.
حسب "أي سي أل إي دي" (ACLED)، شنت إسرائيل ما لا يقل عن 48 هجومًا على جماعة أنصار الله الحوثيين خلال العام الماضي في اليمن الذي يبعد حوالي 1,200 كيلومتر (750 ميلًا).
في 28 أغسطس/آب 2025، استهدفت غارات جوية إسرائيلية اجتماعًا حكوميًّا للحوثيين في العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل رئيس الوزراء الحوثي أحمد الرحاوي والعديد من المسؤولين الكبار الآخرين.
استهدفت إسرائيل أيضًا البنية التحتية التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والعديد من محطات الطاقة.
في 6 مايو/أيار 2025، اتفقت الولايات المتحدة والحوثيون على وقف تبادل الهجمات. ومع ذلك، لم يشمل ذلك وقف العمليات ضد إسرائيل، التي كان الحوثيون يهاجمونها بالطائرات المسيّرة والصواريخ تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.
في 9 سبتمبر/أيلول، استهدفت إسرائيل العاصمة القطرية، الدوحة، أثناء اجتماع قيادة حماس لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة المقترح من قبل الولايات المتحدة.
وقع الهجوم في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، التي تضم العديد من السفارات والمدارس ومحلات السوبر ماركت والمجمعات السكنية التي يقطنها قطريون وأجانب مقيمون بالدوحة.
قُتِلَ ستة أشخاص بالضربة، من بينهم نجل القيادي البارز في حماس خليل الحية، ومدير مكتب الحية، وثلاثة من حراسه الشخصيين، وضابط أمني قطري. ومع ذلك، تردد أن قياديي الحركة البارزين نجوا من الهجوم.
عقب هجوم إسرائيل، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يمنح قطر ضمانًا أمنيًّا صريحًا في حالة تعرضها لـ"هجوم خارجي".
في عام 2025، أبحرت عدة أساطيل حرية دولية باتجاه غزة بهدف تقديم المساعدات للمحاصرين هناك وتحدي الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
أثناء الاستعداد للإبحار نحو غزة في 2 مايو/أيار، تعرضت السفينة "الضمير"، التي يُشغّلها ائتلاف أسطول الحرية، لضربتين من طائرات مسيّرة مسلحة، على بعد 14 ميلًا بحريًّا (26 كيلومترًا) فقط من ساحل مالطا. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق، وأصيب أربعة أشخاص بجروح وحروق طفيفة.
في 9 سبتمبر/أيلول، تعرض أسطول "الصمود العالمي" المتجه إلى غزة لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في نشوب حريق، ولكن جميع الركاب وأفراد الطاقم كانوا بأمان.
في 24 سبتمبر/أيلول، هاجمت إسرائيل منظمي الأسطول، الذين أفادوا بسماعهم انفجارات ورؤية هجمات بطائرات مسيّرة قريبة من قواربهم قبالة سواحل اليونان.
بقلم: حنا دوغال