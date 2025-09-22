خريطة الموت في غزة.. كيف يحول الاحتلال ملاذ المدنيين إلى مصيدة؟

في حين يروّج الاحتلال الإسرائيلي لخريطة "منطقة إنسانية" في جنوب قطاع غزة، تكشف صور الأقمار الصناعية وبيانات النزوح أن المساحة المعلن عنها وهمية ولا تكفي لاستيعاب مئات آلاف النازحين، وتحولت إلى بؤرة اختناق تهدد حياة المدنيين بدل حمايتهم.

تكدس السكان تحت القصف

وتعالت أصوات القصف فوق صرخات المدنيين النازحين في شمال غزة، حيث تكدس أكثر من مليون فلسطيني في مدينة تتحول يوما بعد يوم إلى ركام.

انهارت الأبراج، مُحيت المخيمات، وتعرضت مراكز الإيواء للقصف، لتتشكل خريطة جديدة لا تُرسم بالصدفة، بل وفق خطة لإعادة تشكيل المشهد السكاني عبر نزوح قسري متدرج.

وأشارت صور الأقمار الصناعية وبيانات النزوح وشهادات الميدان إلى خيط واحد يربط بين التدمير الممنهج ودفع السكان نحو الجنوب، حيث روّج الاحتلال لما سماه "مناطق إنسانية"، بينما هي في الواقع بؤر اختناق ومعاناة.

تدمير ممنهج للبنية العمرانية

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الصادرة عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) ارتفاع عدد المباني المدمرة شمال القطاع إلى 42 ألفا و470 مبنى حتى 8 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ33 ألفا و837 مبنى في 25 فبراير/شباط 2025.

وعكس هذا الفارق، الذي يقارب 9 آلاف مبنى خلال أقل من 5 أشهر، مرحلة جديدة من العمليات الإسرائيلية، حيث أصبح الاستهداف ممنهجا للكتلة العمرانية بهدف دفع السكان قسرا نحو الجنوب، ضمن سياسة أشبه بـ"الأرض المحروقة".

إخلاء قسري تحت النار

وفي غزة وشمالها يسكن أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفا من محافظة شمال غزة نزح معظمهم إلى غرب المدينة، إضافة إلى أكثر من 914 ألفا من سكان محافظة غزة، بينهم نحو 300 ألف اضطروا لترك الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها.

لكن هذا النزوح لم يكن اختيارا طوعيا، بل وقع تحت القصف والدمار. وبين مارس/آذار وأغسطس/آب 2025، نفذت قوات الاحتلال عمليات إخلاء قسري استهدفت نحو 140 مخيما ومركز إيواء في شمال غزة، إلى جانب أحياء التفاح والشجاعية شرق المدينة وحي الزيتون جنوبها.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية لمخيمات النازحين في حي الزيتون بين 1 أغسطس/آب و1 سبتمبر/أيلول 2025 اختفاء المخيمات بالكامل عقب العمليات العسكرية المكثفة، في مشهد لخص التهجير القسري الممنهج الذي أفرغ الأحياء من سكانها بصمت وأعاد رسم الخريطة السكانية بالقوة.