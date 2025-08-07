"نحن كبش فداء".. عداء متصاعد للمهاجرين في بولندا

بدأت القصة بجريمة مروعة، ففي يونيو/ حزيران الماضي، قَتل رجل فنزويلي امرأة بولندية تُدعى كلاوديا ( 24 عاما) طعنا بالسكين في وسط مدينة تورون شمال بولندا، أثناء مرورها في حديقة عامة عائدة من عملها.
دفع هذا الحادث المروع الآلاف من سكان تورون للخروج في مسيرة صامتة في السادس من يوليو/ تموز. وأفادت وسائل إعلام محلية أن المسيرة نظمها أنصار تحالف اليمين المتطرف "كونفدراتسيا"، وحمل المشاركون فيها لافتات كتب عليها: "أوقفوا الهجرة غير النظامية".
بعد أيام انتشرت الشائعات والمعلومات المضللة، ففي 14 يوليو/ تموز تلقت الشرطة بلاغا من مجهول في مدينة فالبجيتش، جنوب غرب بولندا، عن رجل من باراغواي يُزعم أنه يلتقط صورًا لأطفال وهم يلهون في ملعب.
أوقفت الشرطة الرجل، لكنها لم تعثر في هاتفه على أي شيء يدينه. ومع ذلك، لم تمنع تبرئته من التهمة رجلين بولنديين من الاعتداء عليه بالضرب بعد ذلك بفترة وجيزة. وفي اليوم التالي، اقتحم نحو 50 شخصًا النزل الذي كان يقيم فيه ومهاجرين آخرين، وألقوا قنابل حارقة داخل المبنى، مما أجبر صاحب النزل على إغلاقه.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت المشاعر المناهضة للمهاجرين في هذا البلد الأوروبي الشرقي، مدفوعة بخطاب اليمين المتطرف الذي يزعم أن بولندا غُرقت بـ"الهجرة غير النظامية وغير المقيدة". وراجت مزاعم مفادها أن المهاجرين باتوا يسيطرون على وظائف أهل البلد ويشكلون تهديدًا للبولنديين جسديًا ومعنويًا من خلال "أسلوب حياتهم الأجنبي"، وهي مزاعم لقيت رواجا وتشجيعا من قبل بعض المشرعين.
وقال النائب في كتلة "كونفدراتسيا"، كونراد بيركوفيتش، لراديو "توك إف إم TOK FM" إن "رُهاب الأجانب هو عنصر مهم في وحدتنا الوطنية، كما أن إدانته وكبته في الغرب أديا إلى حالات اغتصاب وأعمال إرهابية، ولهذا السبب يجب أن نعتز برُهاب الأجانب".
من جهته بقول إلمي عبدي (62 عامًا) -وهو صومالي جاء إلى بولندا في عام 1996 لاجئا- لشبكة الجزيرة: "اليوم، يُنظر إلى المهاجرين على أنهم المسؤولون عن جميع مشاكل بولندا، نحن كبش الفداء الذي يهاجمه جميع الأحزاب، رغم أن السياسيين يعلمون أن هذا غير صحيح".
ويعمل عبدي رئيسا لمؤسسة "بداية جيدة"، التي تدعم المهاجرين، وتقدم لهم المساعدة في التسجيل بدورات اللغة ومساعدة قانونية.
وأضاف: "هذا أمر محزن لأننا (المهاجرين) نفعل كل ما بوسعنا للعمل بأمان هنا، وندفع الضرائب ونحاول الاندماج في المجتمع".
ومع انتشار المعلومات المضللة -كما في حادثة فالبجيتش- عن المهاجرين، ذهبت مجموعة حقوقية تدعى "منتدى الهجرة البولندية" إلى تشبيه الجو السائد في بولندا بأنه أشبه "بالفترة السابقة على البوغروم Pogrom" وهي عبارة عن هجمات عنيفة طالت يهود روسيا وأوروبا الشرقية.
وقالت أغنيشكا كوسوفيتش رئيسة المنتدى: "ما يميز الوضع الحالي هو العنف. نحن في مكان سيئ للغاية". وأضافت: "تحدث بالفعل أعمال عنف، ويتعرض الناس للإهانات والتهديدات وأشكال من العداء والازدراء. هذه حالة مقلقة للغاية تتطلب استجابة حاسمة من الدولة".
شائعات
في السابع من يوليو/تموز الماضي، أعادت بولندا فرض قيود على حدودها مع ألمانيا وليتوانيا. جاء ذلك عقب فرض قيود مشابهة من طرف ألمانيا في وقت سابق من العام لمنع طالبي اللجوء من الدخول عبر بولندا.
كما تقوم بولندا حاليا بمراقبة المهاجرين -سواء كانوا من طالبي اللجوء أو غيرهم- ممن أبعدتهم الشرطة الألمانية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. وهؤلاء هم الأشخاص الذين وصلوا إلى بولندا من خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن يعبروا إلى ألمانيا.
وتعتبر إعادة المهاجرين من قبل السلطات الألمانية إجراء قانونيا، لكن مع استمرار انتشار الشائعات على الإنترنت حول "إعادة المهاجرين بشكل غير قانوني"، انتشرت دوريات غير رسمية لليمين المتطرف عند الحدود لمراقبة الوضع وإجراء "اعتقالات مدنية" للأفراد الذين يعتقدون أنهم يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، دون أن تحقق حتى الآن نجاحا يُذكر.
واتهم الاتحاد الأوروبي السلطات البيلاروسية والروسية بتأجيج أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار القارة، من خلال تشجيع الناس من الجنوب العالمي على السفر إلى بيلاروسيا ثم التوجه إلى أوروبا عبر بولندا.
وفي هذا السياق قامت بولندا عام 2022، ببناء سياج على طول الحدود مع بيلاروسيا لمنع دخول المهاجرين إلى البلاد بشكل غير نظامي. ومع ذلك، لم يحقق السياج سوى القليل لإيقاف المهاجرين فعليا من الدخول.
لذا قامت سلطات بولندا في مارس/آذار الماضي بتعليق بولندا حق طلب اللجوء بشكل كامل في محاولة لردع الناس عن القدوم.
كل هذا ساهم في إثارة الخوف من المهاجرين في بولندا، وهو ما استغلته جماعات اليمين المتطرف لمصالحها السياسية.
"نحن نتعرض للإهانة"
بلغ الهوس ذروته قبل نحو أسبوعين، عندما اجتاحت مسيرات مناهضة للمهاجرين، نظمها حزب اليمين المتطرف "كونفيدراتسيا" ومشجعو كرة القدم، 80 مدينة وبلدة بولندية يوم 19 يوليو/تموز، وهم يهتفون بعبارات وشعارات عنصرية.
تقول نيكولا، (16 عاما) التي لم ترغب في الكشف عن اسم عائلتها، للجزيرة إنها قطعت مسافة 125 كيلومترا من منزلها في غورليتسه، جنوب بولندا، لحضور المسيرة في كراكوف. وأوضحت أنها جاءت بعد مشاهدة فيديوهات على يوتيوب تدعي أنه في أوروبا الغربية يخشى الناس مغادرة منازلهم بسبب عدد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
وأشارت إلى أنه من المهم بالنسبة لها أن تنضم إلى قضية "توحد البولنديين اليوم". وأضافت "أردت أن أكون جزءًا من مجتمع. الناس يظهرون لمن هم في القمة أنهم يهتمون بالأمن وأن بولندا هي بلدنا. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع ما يحدث في أوروبا الغربية".
ومضت نيكولا قائلة "أود أن أشعر بالأمان في مدينتي، وقد رأيت بالفعل بعض الأشخاص الذين يبدون كأنهم ليسوا من هنا".
خلال المسيرة، انضمت نيكولا إلى مجموعة تضم مئات الأشخاص، ممن يرتدون قمصانًا تحمل شعارات وطنية بولندية وشعارات نادي كرة القدم "ويسلا"، أثناء توجههم نحو ساحة السوق وفي الطرقات.
كما كانت 3 نساء مسنات يلوحن بفخر بالأعلام البولندية البيضاء والحمراء وسط مشجعي كرة القدم. وقالت دانوتا، ( 60 عاما ) التي لم ترغب أيضًا في إعطاء اسمها كاملا: "سئم الشعب مما يحدث. إنه يستيقظ لأننا نعيش تحت الإرهاب ونتعرض للإهانة". وأضافت: "الحدود ليست محكمة ومن يدافع عنها هم المدنيون"، في إشارة إلى مجموعات اليمين المتطرف التي تقوم بدوريات على الحدود البولندية الألمانية.
في ساحة السوق في وسط المدينة، تقاطعت المسيرة مع تظاهرة مضادة أصغر حجما نظمها جماعات يسارية محلية، وتبادل الطرفان الإهانات بينما كانت الشرطة تفصل بينهم.
لم تسجل الشرطة أية حوادث كبيرة خلال اليوم، لكن عبدي ومهاجرين آخرين تحدثت معهم الجزيرة عبر الهاتف قالوا إنهم لم يجرؤوا على مغادرة منازلهم يوم السبت.
الأخبار الزائفة تشعل النار
وفقًا للخبراء، فإن المشاعر المناهضة للمهاجرين في بولندا غذتها المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة حول عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد، مما لا يعكس الواقع.
تقول كوسوفيتش: "بولندا لا تواجه أي هجرة غير منتظمة واسعة النطاق، ضمن إجراء دبلن (بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي)، تُعيد ألمانيا الأشخاص الذين طلبوا اللجوء في بولندا ثم عبروا إلى ألمانيا. في عام 2024، كان هناك 688 شخصا من هذا النوع، وفي هذا العام كان العدد 318. هذا ليس أمرا جديدا".
وفقًا لتقرير آفاق الهجرة الدولية لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي)، شكل المولودون في الخارج 2.2% فقط من سكان بولندا في عام 2023. ويُعتبر هذا الرقم منخفضا مقارنة مع دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة (15.4%)، ألمانيا (18.2%) وفرنسا (13.8%).
في عام 2022، حصل 152 ألف مهاجر على تصاريح إقامة تزيد مدتها عن عام واحد في بولندا، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
عند الحدود البولندية البيلاروسية، التي استخدمها مهاجرون من دول الجنوب للوصول إلى أوروبا منذ عام 2021، لم تكن أعداد المهاجرين الوافدين مرتفعة بشكل خاص أيضا، ووفقا للبيانات الرسمية، من يناير/كانون الثاني حتى أواخر يونيو/حزيران هذا العام، تم تسجيل 15 ألفا و22 محاولة عبور غير قانوني، نجحت منها 5% فقط.
في عام 2024، كان هناك نحو 30 ألف محاولة، نجح منها الثلث (10 آلاف و900)، وفي عام 2021، قبل أن تُشيد بولندا سياجًا على الحدود مع بيلاروسيا، بلغ عدد محاولات العبور 52 ألفا.
تُلقي كوسوفيتش أيضا باللوم على الحكومة، التي تقول إنها فشلت في بناء وعي حول تكاليف وفوائد التنمية والهجرة، مما يجعل جميع الأجانب ضحايا محتملين للهجمات العنصرية.
وتقول دراسة أعدتها شركة ديلويت والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "2.7% من الناتج المحلي الإجمالي البولندي يأتي فقط من عمل اللاجئين الأوكرانيين. لكن هذه ليست المعلومات التي نسمعها من السياسيين".
عبدي، الذي تزوج من امرأة بولندية وله منها طفلان، قلق بشدة على مستقبلهم. ويقول للجزيرة بطلاقة باللغة البولندية "عندما وصلت إلى هنا استقبلني البولنديون بشكل رائع، وأهتم بعمق ببولندا، إنها وطني. أريدها أن تكون آمنة للجميع"، ويختم قائلا:
"في المظاهرات يهتف الناس بأنهم يريدون بولندا بيضاء. أنا كبير بما يكفي، ولا أخشى شيئا، ولكنني قلق بشأن أطفالي".
إعداد : أغنيشكا بيكوليكا-فيلتشيفسكا