صدام حفتر نائبا لوالده"تمكين عائلي" أم توريث على الطريقة الليبية?

في ذروة السباق إلى الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كان مزمعا تنظيمها عام 2024، حامت شكوك كثيرة حول أهلية عدد من الساعين للمنصب، وتحديدا حول مدى استيفائهم للشروط المطلوبة، من قبيل عدم ازداوجية الجنسية وعدم تضارب المصالح وسلامة السجل الجنائي.

واتجهت الأنظار آنذاك بالتحديد إلى مرشحيْن محتملين يختزلان في اسميهما الكثير من ملامح محنة ليبيا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط 2011: اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي حاول عام 2014 نسف كل مكتسبات تلك الثورة، وسيف الإسلام القذافي الذي حاول -بكل ما أوتي من قوة- التصدي لتلك الثورة قبل أن تطيح بوالده معمر قذافي بعد 42 عاما من الاستفراد بالسلطة.

وعلى خلفية الانقسام السياسي الحاد بين شرق البلاد وغربها، وفي غمرة التجاذب والأمني والقضائي والدستوري من أجل الترشح لانتخابات رئاسية كان الليبيون يعولون عليها للعبور إلى دائرة الاستقرار، بدأ كل طرف يستثمر ما بيده من أوراق ضغط لدعم ملفه وفرض شروطه.

في تلك اللحظة السياسية المفصلية، راجت أنباء تفيد بأن اللواء المتقاعد حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد وجزء من جنوبها، أبدى استعداده لعدم الترشح لذلك الاقتراع، لكن شريطة أن يحل محله في السباق نجلاه صدّام وبلقاسم.

ولو تم إخضاع ذلك الموقف لضوابط علم النفس وعلم السياسة، فإنه لم يكن أمام حفتر سوى الامتثال لقانون الأجيال الذي يملي عليه أن يتوارى إلى الخلف ويفتح المجال لأحد أبنائه لمقارعة سيف الإسلام القذافي، وأضرابه من الجيل الجديد، أما هو (خليفة حفتر) فلم يعد له، نظريا، مكان في المضمار في غياب غريمه المفترض، معمر القذافي الذي حاول مبكرا الانقلاب عليه لكنه أخفق في ذلك.

وتعكس تلك الرغبة الأبوية واحدة من المحطات التي أبدى فيها حفتر نواياه في ترتيب البيت الداخلي تمهيدا لمرحلة ما بعد رحيله، بعد أن تقدم في العمر ومرّ بوعكة صحية حادة عام 2018، نُقل بسببها للعلاج في الأردن وفرنسا، وراجت أنباء عن إصابته بنزف في الدماغ أدخله في غيبوبة بينما أشارت مصادر أخرى إلى إصابته بجلطة في القلب بسبب وجود ماء في الرئة سببت له ضيقا في التنفس.