حصاد التجويع المنهجي لقطاع غزة

أدخلت إسرائيل لأول مرة سلاح التجويع في حربها لإخضاع القطاع الفلسطيني المحاصر منذ العام 2007، إلى جانب القتل اليومي بالقصف، الذي أوقع ما يزيد على 61 ألف شهيد من فلسطينيي غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتؤكد تقارير الهيئات الإغاثية والإنسانية التدهور المعيشي للسكان منذ إغلاق المعابر، ومنع المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية والدولية داخله، اعتبارا من الثاني من مارس/آذار 2025.

وأكد برنامج الأغذية العالمي -في بيان صدر في 11 أغسطس/آب الجاري- أن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ولفت البرنامج إلى أن أكثر من ثلث سكان القطاع لا يأكلون لأيام، في حين يعيش نصف مليون شخص على شفا المجاعة.

الطوارئ والمجاعة

وتشير بيانات مقياس تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل "آي بي سي" (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة إلى أن غزة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي يعيش جميع سكانها تحت وطأة مرحلتي الطوارئ والمجاعة، دون وجود أي منطقة آمنة داخل القطاع.

وتوضح البيانات المصورة، التي نشرها المقياس مؤخرا، حجم انهيار الأمن الغذائي الذي شمل جميع مناطق القطاع، مما يؤكد استحالة وجود أي منطقة آمنة وسط هذه الحرب غير المسبوقة بحدتها ووحشيتها.