حصاد التجويع المنهجي لقطاع غزة

أدخلت إسرائيل لأول مرة سلاح التجويع في حربها لإخضاع القطاع الفلسطيني المحاصر منذ العام 2007، إلى جانب القتل اليومي بالقصف، الذي أوقع ما يزيد على 61 ألف شهيد من فلسطينيي غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتؤكد تقارير الهيئات الإغاثية والإنسانية التدهور المعيشي للسكان منذ إغلاق المعابر، ومنع المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية والدولية داخله، اعتبارا من الثاني من مارس/آذار 2025.
وأكد برنامج الأغذية العالمي -في بيان صدر في 11 أغسطس/آب الجاري- أن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ولفت البرنامج إلى أن أكثر من ثلث سكان القطاع لا يأكلون لأيام، في حين يعيش نصف مليون شخص على شفا المجاعة.
الطوارئ والمجاعة
وتشير بيانات مقياس تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل "آي بي سي" (IPC) المدعوم من الأمم المتحدة إلى أن غزة هي المنطقة الوحيدة في العالم التي يعيش جميع سكانها تحت وطأة مرحلتي الطوارئ والمجاعة، دون وجود أي منطقة آمنة داخل القطاع.
وتوضح البيانات المصورة، التي نشرها المقياس مؤخرا، حجم انهيار الأمن الغذائي الذي شمل جميع مناطق القطاع، مما يؤكد استحالة وجود أي منطقة آمنة وسط هذه الحرب غير المسبوقة بحدتها ووحشيتها.
مفاعيل الجوع
ويبين التشريح البيولوجي للجوع كيف يتدهور الجسد تدريجيا بفقدان الطاقة ثم ضعف العضلات وصولا إلى فشل الأعضاء الحيوية. وفي حالات الأطفال -وهم غالبية ضحاياه في غزة- يتسبب الجوع بهزال وتقزم.
رزان يحيى ورؤى
وتتصدر وفيات الأطفال قائمة الوفيات الناجمة عن الجوع حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. ومن بين ضحايا التجويع الطفلة رزان أبو زاهر (4 سنوات) التي توفيت بسوء تغذية حاد، والرضيع يحيى النجار، والطفلة رؤى ماشي (عامان) التي توفيت في السابع من أغسطس/آب في مستشفى ناصر بخان يونس.
وتظهر مقارنة لبرنامج الغذاء العالمي نقصا حادا في الغذاء داخل غزة، أسوأ حتى من بعض الفترات التاريخية المظلمة حيث تقدر السعرات الحرارية المتاحة في غزة حاليا بما بين 500-700 سعرة حرارية.
بعد إغلاقها المعابر الموصلة إلى قطاع غزة مطلع مارس/آذار وحظرها عمل منظمات الإغاثة لأكثر من شهرين، عادت سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتتيح توزيع المساعدات اعتبارا من التاسع من مايو/أيار لمنظمة مدعومة من إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، تدعى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GAF)، بالتزامن مع استمرار حظر دخول المنظمات الإنسانية والدولية إلى القطاع، وتكدس شاحناتها على الحدود مع مصر.
وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية مشاهد لآلاف المدنيين وهم يتجمعون حول قافلة مساعدات، في دليل حي على حجم الأزمة الغذائية وحاجة الناس للحصول على الغذاء.
كما كشفت مشاهد الأقمار الاصطناعية امتداد طوابير المساعدات في وادي غزة لمسافة 8 كيلومترات، من مخيم النصيرات وحتى موقع التوزيع، في صورة تجسد عمق الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
ومع تفاقم الأزمة، لم تعد معاناة السكان مقتصرة على ندرة المساعدات، بل امتدت إلى آلية توزيعها، إذ توضح البيانات الخاصة بموقع وادي غزة نمطا من الفتح العشوائي والإغلاق السريع لمواقع التوزيع، حيث تراجعت فترات العمل من ساعات معلنة مسبقا إلى دقائق معدودة، وصولا إلى الإعلان عن الإغلاق دون فتح فعلي.
وتحولت طوابير انتظار المساعدات إلى مشاهد مأساوية تترافق مع سقوط قتلى ومصابين يوميا، وسط تأكيدات جهات حقوقية إنسانية بوجود عمليات قتل منظمة تستهدف السكان تحت ذريعة التوزيع.
كما لوحظ أن موقع وادي غزة شهد خلال يونيو/حزيران 2025 تغيّرا لافتا في آلية العمل، إذ بدأت ساعات الفتح تُعلن ليلا في اليوم السابق قبل أن تُغلق أحيانا قبل الموعد المحدد، ثم تقلّصت الإشعارات منتصف الشهر لتُنشر قبل الفتح بدقائق معدودة فقط. ومع نهاية الشهر، لم يتجاوز متوسط الفتح 11 دقيقة، حتى جاء 13 يوليو/تموز ليشهد إعلانا عن الإغلاق التام.
مصيدة
لكن الجيش الإسرائيلي المسيطر ناريا على مواقع توزيع المساعدات الأربعة (التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية) حولها إلى مصيدة للموت، قضى فيها مئات المجوعين الفلسطينيين في جنوب القطاع ووسطه. وكان بين الشهداء، الذين تجاوز عددهم 1500، لاعب كرة القدم الفلسطيني الشهير سليمان العبيد (المعروف ببيليه الفلسطيني) الذي أردته رصاصة قناص إسرائيلي في السادس من أغسطس/آب أثناء وقوفه في طابور طويل بانتظار كيس دقيق أو سلة طعام.