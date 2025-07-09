خلافات فتح تحبط خطة نزع سلاح المخيمات

"عندما صدر القرار أمس (...)، بصراحه لم أطلع عليه بشكل مسبق. بُلّغت بالقرار بعد اتخاذه. الرئيس أبو مازن عودنا دائما على السرعة في اتخاذ (القرارات) يعني عندما تأتيه فكرة (...) يصدرها فورا، ويتم إبلاغنا.. (في معظم الحالات) ليس باستمرار هكذا"، بهذا الإيجاز المترافق مع فرك عفوي لليدين، تحدث القيادي في حركة فتح عزام الأحمد -المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان- من منزله في رام الله، عبر شاشة قناة "الجديد" اللبنانية، في السادس من يوليو/تموز الجاري، عن إعفاء نائبه السفير أشرف دبور من منصبه نائبا للمشرف، وذلك بموجب قرار أصدره محمود عباس رئيس حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل ذلك بيوم.

لم يكن هذا القرار ذو الطابع البيروقراطي من شأنه أن يستحق هذه المتابعة الإعلامية، لولا ارتباطه الوثيق بملف بالغ الحساسية كان عباس نفسه قد فتحه عندما حضر إلى لبنان يوم 21 مايو/أيار الماضي، في زيارة مدتها 3 أيام لإقرار خطة فلسطينية لبنانية تنص على سحب الأسلحة من الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين في شمال لبنان ووسطه وجنوبه.

وفي ختام الزيارة، أعلن الرئيسان الفلسطيني واللبناني -حسب المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين- عن "تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" صدر عنها لاحقا وبعد اجتماعها الأول بيانا يفيد باتفاق الطرفين على خطة تنفيذية لسحب سلاح المخيمات بدءا من مخيمات بيروت.

وبدلا من مباشرة العمل ببرنامج سحب الأسلحة من مخيمات مار إلياس، وشاتيلا، وبرج البراجنة يوم 16 يونيو/حزيران حسب ترتيبات اللجنة، تحول المشهد برمته باتجاه آخر. فقد ظهر التعثر إلى العلن عندما أعلن مسؤول فلسطيني -في اليوم ذاته- تأجيل "جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان إلى موعد غير محدد، (...)، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة".