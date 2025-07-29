حملات إلكترونية متواصلة لتسهيل هجرة فلسطينيي غزة

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت أمام أحمد الأغا روابط ممولة تتضمن دعوات للتسجيل للهجرة من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مرورًا بمطار رامون جنوبي الأراضي المحتلة، إلى دول محددة.

الفضول دفع الأغا إلى النقر على أحد هذه الروابط، فانتقل تلقائيًا إلى تطبيق سهل الاستخدام لا يتطلب إنترنت عالي السرعة، يدعو مستخدميه إلى مغادرة غزة والنجاة بأنفسهم مما وصفه بـ"الجحيم"، والانتقال إلى حياة جديدة.

عند دخول الأغا (36 عامًا)، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، إلى التطبيق، تفاجأ بوجود أيقونة تطلب رقم بطاقته التعريفية (الرقم الوطني)، وبعد إدخاله الرقم، ظهرت له بياناته الشخصية كاملة، إلى جانب عدد أفراد أسرته، وأعمارهم، ومكان سكنهم، ومدى مطابقتهم لمعايير برنامج المغادرة.

لم يكن الأغا الوحيد من سكان قطاع غزة الذين ظهرت لهم روابط مشابهة تدعو للخروج من القطاع والنجاة من الإبادة الجماعية المستمرة التي تنفذها إسرائيل، عبر التسجيل في هذه المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

رائد أبو السعيد ظهر له أيضًا إعلان ممول عبر موقع "فيسبوك"، تابع لأحد المحامين ويدعى أحمد مأمون، يدعو فيه للتسجيل من أجل مغادرة قطاع غزة إلى كندا، عبر الحصول على تأشيرة إنسانية، بعد تقديم طلب عبر تطبيق "واتساب" والتواصل المباشر معه.