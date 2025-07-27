بانانا آيلاندز/ سيراليون - بينما تغيب الشمس تحت الأفق، يسحب إيمانويل برات حبلا مهترئا لتشغيل محرك قاربه، ليبدأ معه نداء الحياة. قاربه الخشبي، المطلي باللون الأبيض والأزرق الباهت، يشق طريقه عبر المياه المظلمة على مد النظر. وحوله يسمع زعيق خفافيش الفاكهة وهي تحوم فوق الرؤوس.
برات (35 عاما) هو غواص متمرس في صيد خيار البحر من بانانا آيلاند، وهي أرخبيل في سيراليون يسكنه حوالي 500 شخص. على مدار 15 عاما، كان يعيل نفسه من خلال البحث في قاع المحيط عن هذه الكائنات التي تشبه الرخويات البحرية الضخمة ذات الثآليل.
تختبئ هذه الكائنات في الطمي أثناء النهار وتخرج في الليل لتتحرك عبر قاع المحيط، لتتغذى على المواد المتحللة. على ظهر القارب، يجلس كذلك أومولادي جونز البالغ من العمر 25 عاما، يتصبب عرقا في بذلة الغوص غير المفتوحة بالكامل- على طرف القارب وينظر إلى المياه الداكنة.
بعد 10 دقائق، يشير الغواص الأصغر سنا إلى برات طالبا إيقاف المحرك استعدادا للغوص. ينفخ جونز في قناعه، يمسك بمصباح مخصص للاستخدام تحت الماء ويلف خرطوم التنفس حول خصره.
كان قاع البحر المحيط بالأرخبيل الصغير المغطى بالأعشاب مليئا بخيار البحر. في الوقت الحاضر، أصبحت هذه الكائنات نادرة ومبعثرة.
لم يعد الغوص الحر ممكنا. يتعين على برات وجونز الغوص أعمق، لفترة أطول، للعثور على صيدهم.
لجأ الصيادان إلى "الغوص بالهوكا"، وهو بديل مؤقت يتم فيه ضخ الهواء من مولد ديزل على القارب عبر خرطوم بلاستيكي. وهو خط حياة هش محفوف بالمخاطر. وغالبا ما تكون المحركات المستخدمة فيه قديمة وهواؤها قابل للتلوث بسهولة بأبخرة الديزل. ويؤكد الخبراء أنه أكثر خطورة بكثير من الغوص باستخدام المعدات أو الغوص الحر.
بينما يهتز محرك الديزل الذي يغذي نظام الهواء الخاص به في القارب، ينزلق جونز بهدوء من الحافة إلى المياه السوداء. يتبعه خرطوم أصفر أثناء سباحته بعيدا عن القارب. بعد دقائق، شكل مصباحه عمودا من الضوء، امتد نزولا إلى قاع البحر.
يجلس برات في القارب، والسيجارة معلقة بين شفتيه، وعيناه مثبتتان على النقطة التي يضيء فيها مصباح جونز. يقول بانزعاج واضح "خيار البحر ينفد".
في السابق كان الصيادان يجلبان عشرات الدلاء من خيار البحر في ليلة واحدة، أما الآن فهما يكافحان للعثور على القليل. يقول برات إن الغواصين نادرا ما يكسبون أكثر من 40 دولارا في اليوم، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لتغطية تكاليف الوقود أو استئجار بعض معدات الغوص.
بعد وقت قصير من مغادرة جونز للقارب، يضيء مصباحه للإشارة إلى أنه جاهز للسباحة مرة أخرى. عندما يصل إلى القارب، يرفع نفسه على الجانب بذراعيه. في إحدى يديه يحمل المصباح، وفي الأخرى خيار بحري صغير بني اللون.
يأخذ برات دوره ويختفي في المياه المظلمة. يظهر لاحقا بخيار بحري، لكن الغواصين غير مرتاحين. بعد بضع ساعات في البحر، يعودان إلى المرسى بصيد هزيل لا يتجاوز 3 قطع.
فوقهم، يلقي القمر شبه الكامل بلمعان أبيض فوق الماء ويضيء الطريق إلى المنزل بشكل خافت.
الغوص في الاحتياطيات المتضائلة
رغم أن منظرها قد لا يكون جذابا، فإن خيارات البحر تُعتبر طعامًا فاخرًا في الصين وبعض أجزاء آسيا، فهي تُقدَّم في الولائم أو في المناسبات الاحتفالية. ويباع الكيلوغرام الواحد من نوع الإيزوستيكوبوس ماكولاتوس الموجود في سيراليون بما يصل إلى 1237 دولارا في الأسواق في هونغ كونغ، حسب ستيفن بورسيل، أستاذ علم البحار في جامعة ساوث كروس Southern Cross في أستراليا.
في السنوات الأخيرة، ازدادت الطلبات على خيار البحر بفعل قطاع الخدمات الصحية المزدهر في آسيا، فقد أصبحت مستخلصات هذا الحيوان مكونًا شائعًا في المكملات الغذائية وكريمات الوجه التي تُباع في الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وبفضل غناه بالزنك والكولاجين، يُقال إن خيار البحر يعزز صحة القلب، ويعالج التهابات الجهاز البولي، ويقلل من ظهور التجاعيد.
وفقًا للفولكلور الصيني، يُعتقد أيضًا أنه منشط جنسي بسبب شكله الشبيه بالعضو الذكري والطريقة التي يتصلب بها ويطرد أحشاءه عند التهديد.
لكن شهية آسيا لهذا الكائن تدفع المخزون العالمي منه إلى حافة الانقراض وتلحق أضرارًا بالنظام البيئي البحري. ويلعب خيار البحر دورًا حيويًا في إعادة تدوير المواد المتحللة وتحويلها إلى رواسب غنية بالمغذيات تسهم في تهوية قاع البحر، وهذا بدوره يحسن صحة الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية.
يقول بورسيل: "منذ الثمانينيات، جرى نهب خيار البحر في بحار العالم نتيجة اشتداد طلب التجار الآسيويين. نحن نرى أدلة واضحة على الإفراط الشديد في الصيد من خلال المسوحات التي تجري تحت الماء.
بانانا آيلاندز ليست استثناءً في هذا السياق، فمنذ وصول تاجرين صينيين في عام 2010 متخصصين بتجميع وتصدير خيار البحر، يقول السكان المحليون إن الصيد المفرط دمر المخزونات المحلية منه.
يقول ستيفن أكيستر، مستشار مصايد الأسماك في غرب أفريقيا للبنك الدولي، إنه لو كان الغواصون قد تلقوا تدريبا على صيد خيار البحر بشكل مستدام -بالصيد الموسمي وجمع العينات الناضجة فقط- لكانت المخزونات لا تزال بحالة جيدة.
لو كان هذا هو الوضع القائم بالفعل، لكان غواصون مثل برات تمكنوا من الاعتماد على خيار البحر كمصدر دخل مستمر على مدى عقود. أما الآن، فإنه لا يكاد يجد ما يكفي لكسب لقمة عيشه.
وعود فارغة
بدأ سكان الجزر بحثهم عن خيار البحر قبل 15 عاما. حدث ذلك عندما وصل تاجران -رجلان صينيان يعرفهما سكان الجزر باسم السيد تشام والسيد لي- إلى بانانا آيلاندز. في ذلك الوقت، كانت مخزونات خيار البحر عبر آسيا وقتها مستنزفة بشكل كبير، وكان رجال الأعمال يبحثون في أماكن أبعد عن هذه السلعة البحرية الثمينة.
قدم التجار أنفسهم إلى رئيسة الجزيرة آنذاك، جورجيانا كامبل، عارضين صورة لخيار البحر وسألوها إن كانت قد رأته من قبل. تتذكر كامبل، التي تقاعدت الآن، تلك اللحظة بوضوح: "كنّا نراه تحت الصخور طوال الوقت"، تقول وهي تسترخي على شرفتها مع حفيدها. وتضيف "لكننا لم نكن نعلم أنها ذات قيمة."
تتذكر أنها استدعت بعض الصيادين لإلقاء نظرة على الصورة الذين أكدوا أنهم غالبًا ما يصطادون هذه الكائنات في شباكهم ويلقونها مرة أخرى في البحر.
تقول كامبل متحدثة عن الصينيين تشام ولي: "كانا مهذبين لأنهما أرادا شيئًا. جاؤوا مع وعود من كل الأنواع". وبعد بضعة أيام، قيل إن الرجلين عادا مع شريك ثالث، أميركي يُدعى "السيد كولستون"، لإتمام الصفقة.
في مقابل السماح لهم بصيد خيار البحر، وعد التجار السكان بتزويد الجزيرة بالطاقة الشمسية وحفر بئرين جديدتين. كما وعدوا بإضافة ملحق للمدرسة المحلية وبناء مركز مجتمعي، لكن لم يتم الوفاء بأي من هذه الوعود.
تقول كامبل: "كل ما قدموه لنا كان 10 أكياس من الأسمنت" مخصصة، كما تضيف، للمركز المجتمعي الذي لم يُبنَ أبدًا.
التجار أثروا والغواصون على حالهم
لغاية اليوم، تفتقر بانانا آيلاندز لشبكات المياه الجارية ولا وجود فيها لشبكة كهرباء.
قامت بعض الأسر من تلقاء نفسها بتركيب ألواح شمسية، لكن معظم الناس لا يستطيعون تحمل تكاليفها ويعتمدون في الليل على المصابيح التي تعمل بالبطاريات.
وما زال غالبية سكان بانانا آيلاندز يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، مثلهم مثل 60% من سكان المناطق الريفية في سيراليون.
يقول برات متأففا: "استغلنا الرجال الصينيون، جميعنا بلا استثناء". ويضيف: "تشام ولي وعدا أيضا بتدريب الصيادين المحليين مثله على الغوص بحثا عن خيار البحر. وفي مقابل جمع هذه الحيوانات وتسليمها إلى البر الرئيسي، وعدا بأجور عادلة وفحوصات طبية منتظمة.
ولكن بعد 15 عاما من العمل، يعاني برات من قشعريرة مستمرة وآلام في الجسم يشتبه في أنها مرتبطة بالمهنة التي يمتهنها. ويقول إنه لم يتلق إلا فحصا طبيا لمرة واحدة فقط. وبسبب افتقاره إلى المال، فهو لا يكاد يستطيع تحمل تكلفة زيارة الطبيب على البر الرئيسي.
يقول الغواصون أيضا إنهم تعرضوا للغش من رجال الأعمال الأجانب، حيث دفعوا لهم فقط 90 سنتا للكيلوغرام من خيار البحر الخام. ولكن حتى مع الأجور الزهيدة، كانوا لا يزالون قادرين على كسب لقمة العيش في البداية، حيث كانوا يجمعون كميات هائلة من خيار البحر. كانوا أحيانا يجمعون 60 كيلوغراما في الليلة الواحدة أثناء الغوص الحر، وكانت هذه الطريقة أرخص أيضا لأنها تتطلب معدات أقل.
ومع ذلك، ومع ندرة هذه الحيوانات، أصبح من الصعب جدا توفير متطلبات الحياة، لكن ما إن عاد تشام ولي إلى الصين بعد سنوات أمضوها هنا، حتى ظهر تجار آخرون وقدموا أسعارا أفضل. جاء رجال من الصين وكذلك لبنان وسيراليون لشراء خيار البحر، وقام تاجر صيني بتعليم الغواصين كيفية معالجة صيدهم، مما زاد من أرباحهم.
يبيع جونز وبرات الآن الكيلوغرام الواحد من خيار البحر المجفف والمعالج بحوالي 40 دولارا. وعادة ما يأخذون صيدهم إلى مجموعة من التجار في تومبو، وهي قرية صيد قريبة. وأحيانا يسلمون خيار البحر إلى كازينو صيني في فريتاون، حيث يتم تصديره أو تقديمه في المطعم المجاور.
بينما أصبح التجار أثرياء، لم يصبح الغواصون كذلك. يقول وودي كورما، مسؤول العلاقات العامة لاتحاد الصيادين الحرفيين في البلاد "كان تشام هو الرجل الرئيسي الذي استخرج كميات هائلة من خيار البحر من سيراليون". ويضيف "أصبح غنيا جدا."
تجفيف الصيد وحسابات الأرباح
تتكون بانانا آيلاندز -التي يقال إنها حصلت على اسمها لأن البرتغاليين الذين هبطوا هناك في عام 1462 اعتقدوا أنها تشبه الموز- من جزيرتين صغيرتين مأهولتين متصلتين بجسر حجري وجزيرة غير مأهولة.
كانت الجزيرتان فيما مضى موقعًا لسجن العبيد الذين كان البريطانيون والبرتغاليون يحتجزونهم في أوقات مختلفة خلال القرن الـ18.
لا تزال آثار ماضي بانانا آيلاندز الوحشي قائمة إلى يومنا هذا. وتشير مجموعة من الحجارة المغطاة بالطحلب إلى موقع حصن سابق، كان مؤهلا لاحتجاز ما يصل إلى 2000 من المستعبدين.
قرب هذا الموقع، ما زالت مدافع صدئة تحمل التاج البريطاني تطل على واحدة من أكبر الخلجان في الجزيرة.
دبلن هي الأكبر بين هذه الجزر. في هذه القرية الكبيرة، تتوزع بضعة منازل خشبية متهالكة في منطقة مفتوحة تحيط بها أشجار الموز وبعض الشجيرات المتناثرة.
في صباح اليوم التالي على عملية الغوص، يستسلم رجل مسن لسلطان النوم في أرجوحة قماشية خضراء، معلقة بين شجرتين، بينما تقوم بضع دجاجات بنبش التراب من حوله.
في أطراف القرية يوجد منزل جونز، وهو عبارة عن كوخ مسقوف بالصفيح، وهناك يعمل الغواصون في غلي وتمليح محصول الليلة السابقة من الصيد.
يتحرك الصيادون بطريقة منظمة خلال ممارسة عملهم الروتيني: يقف برات بجانب موقد مفتوح، حيث يمسك وعاء مليئا بالملح في يد. وبينما يغلي وعاء من الماء بجواره، يهوّي جونز النيران بقطع من الورق المقوى. وفي دلو بلاستيكي قريب، تنتظر 3 من خيار البحر المعالجة، بعد غليها وتمليحها، يترك الغواصون خيار البحر ليجف تحت أشعة الشمس.
لا تقتصر أهمية معالجة الصيد على الحفاظ عليه وجعله أسهل للتصدير، الأهم أنها تزيد من هوامش الربح لجونز وبرات، حيث يمكنهم الآن توصيل المنتج النهائي إلى التجار.
يقول برات: "قبل 10 سنوات، لم نكن نعرف السعر الحقيقي لخيار البحر" ويضيف "لم نكن نعرف قيمته أبدا".
الشعاب المرجانية العارية
ليس غواصو بانانا آيلاندز هم الوحيدين من يشعر بتأثيرات تراجع محصول خيار البحر، حيث الشعاب المرجانية القريبة شاحبة ورمادية. يقول أكيستر: "خيار البحر هو عامل تنظيف البحر". ويوضح قائلا "إنهم يأكلون جميع الطحالب على الشعاب المرجانية. عندما تنفد الشعاب المرجانية من خيار البحر، تموت. هذا ما حدث في بانانا آيلاند".
لكن ما يدعو للأسف أن الأضرار لا تقتصر على الشعاب المرجانية المحلية. يقول أكيستر إن البيئة البحرية في سيراليون تحت ضغط متزايد. فقد قامت قوارب الصيد الصناعية القادمة من كوريا الجنوبية والصين، ومؤخرا تركيا ومصر، بالصيد على الرصيف القاري حيث تضع الأسماك بيضها، مما أدى إلى اختفاء بعض الأنواع، مثل سمكة الكروكر الصفراء التي كانت وفيرة سابقاً.
وتركز قوارب الصيد التركية بالتركيز على الأسماك الصغيرة السطحية كالماكريل والسردين، وهي الأنواع التي تعتمد عليها مصايد الأسماك المحلية.
يؤكد الصياد سليمان سيبورت (40 عاما) "هناك عدد أقل من الأسماك مقارنة بالماضي". ويضيف "لا نأكل لحوما أخرى. الأسماك هي ما يعتمد عليه أسرنا للبقاء".
يشار إلى أن ما يصل إلى 80% من سكان سيراليون لا يملكون ما يكفي من الطعام، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وتعتبر الأسماك المصدر الأكثر وفرة، بالنسبة لغالبية السكان، وهي غالبا المصدر الوحيد للبروتين.
أحلام تبددها الرمال
عندما لا يكون برات منشغلا بالغوص لصيد خيار البحر، يلجأ إلى صيد السمك باستخدام الرمح. لكن الحصاد في هذه الأيام قليل، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصيد الجائر بواسطة القوارب.
بنى برات منزله في قرية دبلن قبل 8 سنوات، بأموال من أرباحه المبكرة من خيار البحر. في ذلك الوقت، كانت المخزونات لا تزال وفيرة.
أما الآن، فقد بدأ طوب المنزل بالتفسخ والانهيار. السقف، الذي تم ترقيعه بمشمعات زرقاء، يعاني من تسرب المياه بشكل سيئ، والأرائك الجلدية تضررت من مياه الأمطار، والجدران التي كانت مغطاة بطبقة زاهية من الطلاء الأزرق، أصبحت الآن باهتة وملطخة. ومع اقتراب موسم الأمطار يخشى برات أن السقف لن يصمد.
"أريد إصلاح منزلي، لكن ليس لدي المال"، يقول وهو ينفث دخان سيجارة بينما يجلس على طرف أريكة مهترئة. يضيف: "وعدونا بالكثير، لكنهم كاذبون"، مشيرا إلى رجال الأعمال الأجانب الذين خالفوا وعودهم للمجتمع.
على مدى أجيال، كانت سيراليون موقعا يأتي إليه الأجانب للحصول على الموارد من الألماس الذي اشترته الشركات الكبرى التي ساهمت في تمويل الجماعات المسلحة خلال الحرب الأهلية، إلى خشب الورد الثمين الذي قطعه التجار الصينيون بالأساس، وخام الحديد الذي قامت شركات بريطانية بتعدينه.
في الماضي الأبعد، كانت البلاد مركزا ضخما لتجار العبيد البريطانيين والبرتغاليين.
بالنسبة للسكان المحليين، يشبه الازدهار القصير الأجل لخيار البحر في بانانا آيلاندز يشبه تاريخ سيراليون، فبينما تنهب القوارب التجارية والتجار الجشعون البحار، تتحول ثروات البلاد الطبيعية مرة أخرى لإثراء الغرباء. في الوقت ذاته، يبقى السكان المحليون مع طعام أقل وطرق أضيق لكسب الرزق.
وفي الوقت نفسه، يحاول الغواصون بناء أحلام جديدة: "أنا أصبح موسيقيا"، يقول جونز، قبل أن يشغل مقطعا من تسجيله الأخير على هاتفه، صوته مدمج بإيقاع جذاب بأسلوب الأفروبيتس "لدي موهبة، أريد أن أفعل هذا بدلا من الصيد".
إعداد: أوليفيا أكلاند