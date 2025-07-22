حصيلة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن الاستعداد للانخراط في حرب غزة بعد 3 أيام من نشوبها إذا انخرطت فيها الولايات المتحدة، وهو ما نفذته الجماعة في 31 أكتوبر/تشرين الأول بإطلاق دفعة من الصواريخ على إسرائيل.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني بدأ التنظيم هجماته في البحر الأحمر على السفن التجارية نصرة لغزة، وتنبه العالم إلى أصداء هذا التحول في 19 نوفمبر/ تشرين الأول بعد اختطاف السفينة "غالاكسي ليدر"، وهي عملية أثارت صدى عالميا ثم تبعتها هجمات على 7 سفن أخرى.

بدأ التدخل الأميركي البريطاني المباشر ضد الحوثيين في 12 يناير/ كانون الثاني 2024، بعد رفض الجماعة إنذارًا دوليًا. وعلى مدى الأشهر الـ18 الماضية نفذت الجماعة 520 هجوما استهدفت ما لا يقل عن 176 سفينة ونفذت 155 ضربة على أراضي إسرائيل.