فريدريش ميرتس.. لماذا يشكر إسرائيل على قيامها بـ"أعمال قذرة"؟

"... إسرائيل تقوم بأعمال قذرة من أجلنا جميعا". " كل ما أستطيع قوله هو أنني أكنّ احتراما عميقا للجيش الإسرائيلي ولقيادة الدولة الإسرائيلية التي امتلكت الشجاعة للقيام بذلك". (مهاجمة إيران).

المستشار الألماني فيدريش ميرتس في مقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية (ZDF) على هامش قمة مجموعة (جي 7) الأخيرة في كندا.

مجددا، يتعثر المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الكلام. فبعد ضجة أثارها اتهامه للألمان بـ"الكسل" تعليقا على نقاش خفض أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة وإصراره على إيجاد "وسائل وطرق" للحيلولة دون اعتقال بنيامين نتنياهو إذا لبّى دعوته لزيارة ألمانيا، عاد ميرتس بعد شهرين من تسلمه مهام رئيس حكومة ألمانيا في السادس من مايو/أيار الماضي إلى أسلوبه غير المحسوب في مخاطبة الرأي العام، ولكن الضجة التي أثارها هذه المرة عندما قدم الشكر لدولة متهمة بارتكاب جرائم حرب لأنها تقوم "بأعمال قذرة من أجلنا جميعا" -كما قال- وإعرابه عن "احترامه العميق" لجيش هذه الدولة لأنه امتلك "الشجاعة" اللازمة لمهاجمة إيران، كل ذلك جعل الضجة هذه المرة أكبر وكان سببا للجوء شخصيات ألمانية اعتبارية إلى محاسبته أمام القضاء بتهمة "التحريض".

فبعد أيام من الإدلاء بهذه التصريحات، بادرت مجموعة من النخب الألمانية على رأسها الفنان الشهير ديتر هالَفوردن والسياسي السابق في حزب اليسار ديتر ديم ورئيس قسم التخطيط السابق في المستشارية الألمانية ألبرشت موللر بتقديم شكوى قضائية ضد المستشار الألماني بتهمة "التحريض على شن حرب عدوانية".

واستندت المجموعة المكونة من 20 شخصية إلى المادة § 80 (a) من قانون العقوبات الألماني (StGB) التي تنص على التالي: يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة أعوام كل من يحرض علنا وضمن النطاق الإقليمي لهذا القانون على ارتكاب جريمة العدوان (المادة 13 من القانون الجنائي الدولي)، وذلك في العلن أو عن طريق نشر محتوى".