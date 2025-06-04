"خلية النازيين".. كيف قتلت 9 مهاجرين مسلمين في 7 أعوام؟

تعددت الأسباب التي ساقتها المخابرات الألمانية الداخلية (هيئة حماية الدستور) عندما قررت قبل أيام اعتبار حزب البديل "كيانا يمينيا متطرفا". الهيئة عنونت هذه الأسباب بتهمة لا يمكن ردّها لأنها تضرب في أساس المادة الأولى من القانون الأساسي الألماني (الدستور): "لا مساس بكرامة الإنسان".

ولم يكتف القرار بتفنيد أيديولوجية هذا الحزب وتحديدا ما وصفه بـ"الفهم السائد في الحزب الذي يقوم على أساس عرقي ولا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر"، بل خص المسلمين تحديدا بالقول إن هذا الفهم "يهدف إلى إقصاء فئات معينة من المشاركة المتكافئة في المجتمع وتحديدا المهاجرين من بلدان مسلمة وإلى التعامل معهم على أنهم ليسوا مواطنين متساوين" مع "الألمان بالدم".

واعتمدت المخابرات الألمانية في اتخاذ القرار على قراءة برامج الحزب وعلى تسجيلات لمسؤولين كبار فيه يحرضون على الخروج من خانة التصريحات والبدء في العمل الفعلي على "تنقية" المجتمع الألماني من "الغرباء".