دليل بصري مبسط يعرّف بإيران وشعبها

استحوذت إيران على الاهتمام العالمي في 13 يونيو/ حزيران بعد الهجمات الإسرائيلية التي طالت هذه الدولة التي تمثل ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط.

تمتد إيران من بحر قزوين في الشمال إلى خليج عمان في الجنوب، وتتميز بمناظرها الطبيعية وبتنوعها مثل تاريخها، مع إطلالات على ممرات مائية حيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

يمتد تاريخ إيران لآلاف السنين، مما جعلها واحدة من أقدم الدول وأكثرها غنى ثقافيا، إلى جانب عمرانها وتأثيرها المتواصل على مدار التاريخ.

في هذا الشرح البصري، تقدم الجزيرة لمحة عن جغرافيا إيران، المدن الرئيسية، تشكيل السكان وتنوعهم العرقي.

إيران باختصار

إيران هي الدولة الـ17 الأكبر في العالم من حيث السكان والمساحة، إذ يبلغ عدد الإيرانيين حوالي 92 مليون نسمة.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران 418 مليار دولار، مما يجعلها الدولة الـ36 من حيث حجم الاقتصاد. أما معدل البطالة فيها فيصل إلى حوالي 7.2%.

يصل معدل تعلم القراءة والكتابة لدى البالغين في إيران إلى 89%، بينما يقترب معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب من 99%، رغم أن هذه المعدلات تختلف بين المناطق الريفية والحضرية.

تتمتع إيران بثروات نفطية وغازية كبيرة، حيث تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر منتجي النفط في العالم والثالثة بين منتجي الغاز الطبيعي.