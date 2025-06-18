كيف تعمل الصواريخ الباليستية وأين يمكن أن تصل؟

الصواريخ الباليستية أسلحة بعيدة المدى مصممة لنقل رؤوس حربية تقليدية أو نووية باتباع مسار باليستي أو منحنٍ.

ورداً على الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية وقادتها العسكريين البارزين، أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، وأصابت بعضها أهدافًا على الأرض.

ومع أن إسرائيل اعترضت العديد من الصواريخ فإن بعضها اخترق دفاعاتها، مما تسبب في أضرار وخسائر كبيرة، بما في ذلك الضربات على وسط تل أبيب ومناطق أخرى.

ورغم أن الحجم الدقيق لترسانة إيران الصاروخية الباليستية غير واضح، فإنها تعتبر على نطاق واسع واحدة من الأكبر والأكثر تقدمًا في المنطقة.

وفي التفسير البصري التالي، توضح الجزيرة نت كيفية عمل الصواريخ الباليستية وكيف يتم استخدامها في هذا الصراع المتواصل.

كيف تعمل الصواريخ الباليستية؟

الصواريخ الباليستية هي أسلحة بعيدة المدى مصممة لنقل رؤوس حربية تقليدية أو نووية باتباع مسار باليستي (مقذوف) أو منحنٍ.

ويتم إطلاق هذه الصواريخ باستخدام محركات صاروخية قوية، حيث تصعد إلى الغلاف الجوي العلوي أو حتى إلى الفضاء، بسرعة فائقة. وبمجرد قطع محركاتها، يتبع الصاروخ مساراً محدداً مسبقاً، ليعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في نزول حاد قبل أن يضرب الهدف.