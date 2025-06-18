كيف تعمل الصواريخ الباليستية وأين يمكن أن تصل؟

الصواريخ الباليستية أسلحة بعيدة المدى مصممة لنقل رؤوس حربية تقليدية أو نووية باتباع مسار باليستي أو منحنٍ.
ورداً على الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية وقادتها العسكريين البارزين، أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل، وأصابت بعضها أهدافًا على الأرض.
ومع أن إسرائيل اعترضت العديد من الصواريخ فإن بعضها اخترق دفاعاتها، مما تسبب في أضرار وخسائر كبيرة، بما في ذلك الضربات على وسط تل أبيب ومناطق أخرى.
ورغم أن الحجم الدقيق لترسانة إيران الصاروخية الباليستية غير واضح، فإنها تعتبر على نطاق واسع واحدة من الأكبر والأكثر تقدمًا في المنطقة.
وفي التفسير البصري التالي، توضح الجزيرة نت كيفية عمل الصواريخ الباليستية وكيف يتم استخدامها في هذا الصراع المتواصل.
كيف تعمل الصواريخ الباليستية؟
الصواريخ الباليستية هي أسلحة بعيدة المدى مصممة لنقل رؤوس حربية تقليدية أو نووية باتباع مسار باليستي (مقذوف) أو منحنٍ.
ويتم إطلاق هذه الصواريخ باستخدام محركات صاروخية قوية، حيث تصعد إلى الغلاف الجوي العلوي أو حتى إلى الفضاء، بسرعة فائقة. وبمجرد قطع محركاتها، يتبع الصاروخ مساراً محدداً مسبقاً، ليعاود دخول الغلاف الجوي للأرض في نزول حاد قبل أن يضرب الهدف.
ما أقصى مسافة يمكن أن تبلغها؟
يمكن للصواريخ الباليستية أن تسافر لمسافات تتراوح بين بضع مئات من الكيلومترات وأكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر القارات.
ويتم تصنيف الصواريخ الباليستية بناءً على مداها:
- صاروخ باليستي لمدى ساحة المعركة "بي آر بي إم" (BRBM)- أقل من 200 كيلومتر (124 ميلا)
- صاروخ باليستي قصير المدى "إس آر بي إم" (SRBM) - أقل من ألف كيلومتر (621 ميلا)
- صاروخ باليستي متوسط/متوسط بعيد المدى "إم آر بي إم/آي آر بي إم" (MRBM/IRBM) - بين ألف كيلومتر و3500 كيلومتر (621-2175 ميلا)
- صاروخ باليستي بعيد المدى "إل آر بي إم" (LRBM) - بين 3500 كيلومتر و5500 كيلومتر (2175-3418 ميلا)
- صاروخ باليستي عابر للقارات "آي سي بي إم" (ICBM) - أكثر من 5500 كيلومتر (3418 ميلا)
ما السرعات التي يمكنها الوصول إليها؟
تطير الصواريخ الباليستية بسرعات فائقة، مما يسمح لها بقطع آلاف الكيلومترات خلال دقائق فقط.
ويتم قياس السرعة التي تسافر بها بمعدل "ماخ" وهي وحدة تعادل سرعة الصوت. فعلى سبيل المثال، الماخ 5 يعني 5 أضعاف سرعة الصوت.
وتبلغ بعض الصواريخ -التي عادة ما تكون قصيرة المدى- سرعات تفوق سرعة الصوت (أسرع من ماخ واحد، أو حوالي 1225 كيلومترا/ساعة أو 761 ميلاً/ساعة) بينما يمكن للصواريخ الأطول مدى أن تصل إلى سرعات فرط صوتية، أكبر من ماخ 5 (6125 كيلومترا/ساعة أو 3806 أميال/ساعة).
كم من الوقت يستغرق وصول الصواريخ الإيرانية إسرائيل؟
تتراوح المسافة بين إيران وإسرائيل بين 1300 كيلومتر و1500 كيلومتر (800-930 ميلا). ويمكن للصواريخ الباليستية الإيرانية التي تسافر بسرعة ماخ 5 أن تصل إسرائيل في حوالي 12 دقيقة، رغم أن الوقت الدقيق يعتمد على نوع الصاروخ وموقع الإطلاق.
لماذا يصعب اعتراض الصواريخ الباليستية؟
ما يجعل الصواريخ الباليستية خطيرة بشكل خاص هو المدى البعيد، والسرعة العالية، وصعوبة اعتراضها.
ويعطي مسارها السريع والعالي أنظمة الدفاع القليل من الوقت للرد، وعندما تعاود دخول الغلاف الجوي، تنزل بسرعة أكبر، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة. وتطلق بعض الصواريخ أيضاً وسائل خداعية أو تدابير مضادة لتضليل الرادار والدفاعات الصاروخية، مما يجعل اعتراضها أكثر تعقيداً.
ما الفرق بين الصواريخ الباليستية وكروز؟
استخدمت إيران أيضاً صواريخ كروز ضد إسرائيل. وعلى عكس الصواريخ الباليستية، تطير صواريخ كروز على ارتفاع منخفض ومستقر مثل الطائرات بدون طيار، مما يساعدها على المراوغة عبر الدفاعات الجوية. ورغم أنها تسافر بطيئاً مقارنة بالباليستية -مما يعطي الدفاعات الجوية وقتًا أكبر للاعتراض- فإن مسارها المنخفض يجعلها أصعب للكشف. وتسمح لها قدرتها على المناورة بتغيير مسارها، والطيران حول العقبات، وتفادي الدفاعات الصاروخية.
وبينما يمكن للصواريخ الباليستية الإيرانية الوصول إلى إسرائيل في حوالي 12 دقيقة، قد تستغرق صواريخ كروز ما يقرب من ساعتين، ويمكن أن تستغرق الطائرات بدون طيار حوالي 9 ساعات.
ترسانة إيران الصاروخية
طوّرت إيران مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على مدار الثلاثة عقود الماضية. ويلخص الرسم البياني أدناه بعض أشهر صواريخ إيران ومدياتها.
ترسانة إسرائيل الصاروخية
تمتلك إسرائيل ترسانة صاروخية متقدمة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وقابلة لحمل رؤوس نووية، وتم تطويرها بدعم من الولايات المتحدة. ويبرز الرسم البياني أدناه بعض من أبرز صواريخ إسرائيل مع مدياتها المختلفة.
ما قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل؟
يعتمد الدفاع الجوي الإسرائيلي بشكل كبير على ما يُعرف بنظام القبة الحديدية الذي يتميز بأنه مزود برادار يكتشف المقذوفات القادمة، بالإضافة إلى سرعتها واتجاهها.
وتعترض أنظمة أخرى الصواريخ متوسطة وطويلة المدى، حيث يعترض نظام "مقلاع داود" صواريخ تتراوح بين 40 كيلومترًا (25 ميلًا) و300 كيلومتر (186 ميلًا). ويعترض نظام السهم الصواريخ التي يصل مداها إلى 2400 كيلومتر (1491 ميلًا).