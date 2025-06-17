ما الحرس الثوري الإيراني؟ ومن قتلاه بالهجوم الإسرائيلي؟

أسفرت الهجمات الإسرائيلية يوم 15 يونيو/ حزيران 2025 عن مقتل ما لا يقل عن 4 قادة كبار في الحرس الثوري الإسلامي (آي آر جيه سي)، بمن فيهم القائد الأعلى حسين سلامي.

انخرطت إسرائيل وإيران بعدها في تصعيد متسارع شمل هجمات بالطيران الحربي والمسيرات والصواريخ، مع استهداف بنى تحتية أمنية واقتصادية للطرفين، وضرب مراكز سكانية.

بدأ التصعيد الحالي بعد أن شنت إسرائيل ضربات صباح الجمعة بمشاركة 200 طائرة مقاتلة استهدفت عشرات المواقع النووية والعسكرية والبنية التحتية في إيران، بما في ذلك المنشأة النووية الرئيسية في نطنز.

جاءت هذه الضربات بالتزامن مع مسلسل تفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، الحليف الأساسي لإسرائيل، حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تؤكد إيران أنه يستخدم لأغراض مدنية فقط.

أسفرت الموجة الأولى من الهجمات الإسرائيلية عن مقتل 4 على الأقل من القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين. وتُشير إسرائيل إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على بناء قنبلة نووية، والرد عسكرياً بلي ذراعها الأمنية، الحرس الثوري.

من الأشخاص الذين استهدفتهم إسرائيل تحديدا؟ وما الحرس الثوري الإيراني؟

ومن قُتل من قادته؟