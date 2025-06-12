شخصيات عالمية يكرهها نتنياهو ورجاله

"ركاب سفينة كسر الحصار أُدخلوا إلى غرفة فور وصولهم، وعُرض عليهم فيلم يوثق ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ورفضوا الاستمرار في المشاهدة، أفراد الأسطول المعادون للسامية يغمضون أعينهم عن الحقيقة". بهذه التغريدة الموجهة إلى الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا غوتبرغ ضمها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم العاشر من يونيو/ حزيران إلى قائمة المعادين للسامية مع باقي زملائها الـ11 من المشاركين في سفينة مادلين لكسر الحصار على غزة.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر / تشرين الأول 2023 أصبح كل ناقد لسياسات اليمين الإسرائيلي الحاكم وللفظائع المرتكبة يوميا في القطاع المحاصر إما " معاديا للسامية" وإما "كارها لليهود" أو "داعيا لإبادتهم". ومع استمرار الحرب وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة جلب في 25 أبريل/ نيسان 2024 بحق رمزيها الرئيسيين بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، اتسعت قائمة الشخصيات الدولية المستهدفة بحملات التشويه الإسرائيلية، لتشمل كريم خان المدعي العام للمحكمة ذاتها.

وانحازت الولايات المتحدة إلى إسرائيل بتوقيعها في السادس من يونيو/ حزيران عقوبات على اثنتين من قاضيات المحكمة هما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، بسبب مشاركتهن في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو.

تعددت أدوات الإقصاء والتشويه التي تعرضت لها الشخصيات الدولية المعارضة لسياسات إسرائيل، أو الداعية لإنصاف الفلسطينيين، لكن تهمة "معاداة السامية" بقيت الأداة الغالبة. وليس مصادفة أن الكثيرين من يهود أميركا والعالم انتبهوا إلى هذه المسألة، وصاروا يشهرون ابتعادهم عن التماثل مع إسرائيل. ونشأت بينهم حركات تنادي بشعار "ليس باسمنا"، أي أن ما تفعله إسرائيل ليس باسم اليهود.

تاليا أبرز الشخصيات التي استهدفت بحملات التشويه والإقصاء التي شنها وزراء ومسؤولون في حكومة بنيامين نتنياهو أو حلفاؤهم من المنظمات اليهودية المتعاطفة مع سياساتها، وملابسات ظهورها في الإعلام ووسائل التواصل.