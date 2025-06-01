بالصورة والصوت..وقائع أزمة توزيع المساعدات في غزة

في الساعات الأولى من صباح 27 مايو/أيار الماضي، قطع آلاف الجياع رحلة طويلة إلى جنوب غزة؛ حيث سار الكثير منهم عشرات الكيلومترات في حر الصيف الحارق للوصول إلى مركز توزيع مساعدات أُنشأته حديثا مؤسسة غزة الإنسانية "جي إتش إف" (GHF) المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

من بين هؤلاء ولاء أبو سعدة (35 عاما)، وهي أم لثلاثة أطفال قررت الذهاب إلى رفح بمفردها.

قالت ولاء للجزيرة "كان أطفالي على وشك الموت جوعًا. لا حليب، ولا طعام، ولا حتى حليب الأطفال. كانوا يبكون ليلا ونهارًا، واضطررت إلى التوسل إلى الجيران للحصول على الفتات".

وبينما كانت شبكة التوزيع السابقة التي تقودها الأمم المتحدة تدير حوالي 400 موقع في جميع أنحاء القطاع، لم تنشئ مؤسسة غزة الإنسانية -التي يحرسها متعاقدون أمنيون مسلحون يعملون لصالح شركة أميركية- سوى أربعة "مواقع ضخمة" لسكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني.