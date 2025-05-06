تونس بعد قضية "التآمر".. هل استعار سعيّد قناع بن علي؟

"هي فضيحة.. ووصمة عار على القضاء. أعدتها وأقولها: القضاء في وضعية دمار شامل. ووضعه ليس بعيدا عن وضع غزة. وهذا موقف يلزمني وحدي. السكاكين ليست موجهة على المعتقلين، بل على رئيس الدائرة الذي سيصدر الحكم الآن".

كان هذا التصريح المقتضب لأحمد صواب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين التونسيين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة قبيل دقائق من إعلان الأحكام الصادمة، كافيا كي تزجه السلطات الأمنية في السجن. فتجرؤه على الإشارة للضغوط، التي تمارسها السلطات على القضاة في سياق القضية، كان كافيا لاتهامه بـ"التحريض على العنف". فما بالك بالملاحقين في إطار القضية ذاتها والذين صدرت بحقهم أحكام تعتبر الأقسى في تاريخ القضاء التونسي.

استغرق عمل أجهزة التحقيق والقضاء على هذا الملف الغامض سنتين وشهرين، بدأت في فبراير/شباط 2023 بحملة اعتقالات شملت عشرات السياسيين المعارضين ورجال الأعمال، وانتهت آخر فصوله في 19 أبريل/نيسان الماضي عندما أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما تتراوح بين 13 و66 عاما ضد المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة".

حقبة السجناء السياسيين

لم تثر القضية المصطنعة استغراب الهيئات الحقوقية الدولية حتى قبل صدور الأحكام الخاصة بها، فخلصت هيومن رايتس ووتش مثلا في تقرير نشرته في 16 أبريل/نيسان الماضي إلى أن "تونس لم تشهد قمعا كهذا منذ الثورة في 2011"، في إشارة إلى نظام حكم زين العابدين بن علي التسلطي (نوفمبر/تشرين الثاني 1987- يناير/كانون الثاني 2011).

وأوضح بسام خواجة نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن "حكومة الرئيس قيس سعيد أعادت البلاد إلى حقبة السجناء السياسيين، وسلبت التونسيين الحريات المدنية التي حصلوا عليها بصعوبة".