الأرض المحروقة.."وصفة" إسرائيل لتجويع غزة

في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، برز نمط ممنهج من استهداف الأراضي الزراعية التي تشكل شريان الحياة الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني. هذا التحقيق يكشف عن إستراتيجية إسرائيلية متعمدة لتحييد السلة الغذائية في القطاع، من خلال تجريف الأراضي الزراعية وضمها إلى ما يسمى "المنطقة العازلة"، في وقت يعاني فيه السكان من مجاعة خانقة نتيجة استمرار إغلاق المعابر وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

استند هذا التحقيق إلى رصد ميداني، وشهادات مزارعين، ووثائق من مصادر مفتوحة، وتقارير مؤسسات أممية، وصور أقمار صناعية، لتوثيق حجم الدمار الذي أصاب القطاع الزراعي في غزة. وقد أظهرت النتائج أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تجريف الأراضي الزراعية وإخراجها عن الخدمة كليًّا، مما أدى إلى تحييد السلة الغذائية لقطاع غزة بشكل شبه كامل في وقت حرج يحتاج فيه السكان إلى كل مصدر غذائي متاح.

تكشف شهادات المزارعين عن خسائر فادحة، كما في حالة محمد ماضي الذي خسر 15 دونمًا مزروعة بالطماطم بقيمة ربع مليون دولار، وعبد الله العطار الذي فقد 60 دونمًا من أخصب الأراضي في بيت لاهيا، ومحمد زايد الذي حُرم من حصاد 80 دونمًا بقيمة 700 ألف دولار كانت ستوفر الغذاء لآلاف السكان. هذه الخسائر لا تقتصر على القيمة المادية الشخصية فحسب، بل تمتد لتشمل حرمان سكان غزة من مصدر غذائي حيوي في ظل ظروف إنسانية قاسية.