من قوسايا والناعمة إلى صيدا .. لبنان والسلاح الفلسطيني بعد حرب الإسناد

"تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن، والاستقرار، وبسط سلطة الدولة، في مختلف المناطق #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy".. تكررت هذه العبارة في ختام 3 تغريدات متتالية نشرها موقع الجيش اللبناني على منصة إكس في 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد سرد وقائع وضع وحداته العسكرية يدها على معسكرات ومقرات وأنفاق، احتفظ بها فصيلان فلسطينيان هما الجبهة الشعبية-القيادة العامة، وفتح الانتفاضة، لأكثر من 40 عاما، في مناطق ومنحدرات: السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط، وحلوة في قضاء وراشيا، والناعمة في قضاء الشوف.

رغم رتابة هذه اللازمة اللغوية، فإنها وثّقت أجرأ إجراء ميداني يقوم به الجيش لإغلاق ملف الوجود العسكري للفصائل الفلسطينية خارج نطاق مخيمات اللاجئين، ومنحته بكل وضوح، بُعدا سياديا، رغم الوضع الإقليمي الملتبس والمتداخل مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي شن حزب الله وحلفاؤه الفلسطينيون واللبنانيون في سياقها، هجمات على شمال إسرائيل، إسنادا لمقاومة القطاع الفلسطيني المحاصر.

كان إقدام الجيش اللبناني على هذه الخطوة لافتا لجهة توقيتها، ومقاربتها ملفا طالما اتسم بالحساسية. فالوجود الفلسطيني المسلح كان مشرعا من الدولة اللبنانية منذ عام 1969 بموجب اتفاق القاهرة الموقع بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية، علما بأن هذا الاتفاق -الذي سبق أن ألغاه المشرّعون اللبنانيون عام 1987 خلال حكم الرئيس أمين الجميل- حدد انتشار السلاح في منطقة العرقوب المحاذية للحدود الشمالية لإسرائيل، وفي مخيمات اللجوء المنتشرة في جنوب لبنان ووسطه وشماله.