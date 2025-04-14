مزارع المستوطنين

يكشف تقريران جديدان -أصدرتهما كل من منظمة "يش دين" وأطباء لحقوق الإنسان وحركة "السلام الآن" و"كيريم نافوت" نهاية مارس/آذار 2025- عن عمق ضلوع الحكومة الإسرائيلية في تمويل المزارع الاستيطانية وتقديم الدعم للأعمال العنيفة والإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين.

ويكشف تقرير حركة "السلام الآن " عن مدى عمق التدخل الحكومي في إنشاء المزارع الاستيطانية، بدءا من عقود تخصيص الأراضي للرعي التي تمنحها إدارة الاستيطان، ووصولا إلى الميزانيات المتدفقة من مختلف الوزارات الحكومية.

وتقول حاجيت عوفران -التي كتبت التقرير بالاشتراك مع درور اتكيس من منظمة "كيريم نافوت"- إن "الضفة اليوم لا تبدو كما كانت قبل 5 سنوات. كنا نرى الفلسطينيين يمشون مع قطعانهم في مناطق واسعة من الضفة. أما اليوم، فلا نرى سوى رعاة يهودا".

وبالمجمل فقد سيطر المستوطنون عبر المزارع الرعوية حتى الآن -بحسب تقرير "السلام الآن" الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- على مساحة قدرها 786 ألف دونم، أي ما يعادل 14% من أراضي الضفة.

وفي مؤشر يعكس التناغم ما بين عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، ركز تقرير "يش دين" وأطباء لحقوق الإنسان خلال الحرب على جبال الخليل، وتحديدا بالمنطقة الواقعة شرق الطريق الاستيطاني "ألون" حيث تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 100 ألف دونم، وكانت تسكنها حتى 7 قرى فلسطينية يبلغ عدد سكانها نحو ألف نسمة. وقد تسببت 11 مزرعة استيطانية رعوية أنشئت بالمنطقة خلال الحرب في تفكيك هذه القرى الصغيرة وإجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.