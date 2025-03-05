"خطوط الجرذان" .... كيف نقل النازيون أساليب التعذيب إلى سجون النظام السوري؟

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والانهيار الحتمي للنظام النازي، بدأ ضابط وجاسوس نازي ألماني بنشر مذكراته تحت الاسم المستعار هانس مالر Hans Mahler . يصف مالر في مقال نشر في المجلة الشهرية (Der Weg) "الطريق" التي أصدرها نازيون ألمان في الأرجنتين محطات هروبه في خريف عام 1947 من ألمانيا خوفا من الملاحقة بتهم ارتكاب جرائم حرب.

يقول إنه عبر خلسة إلى الجارة النمسا ومنها إلى (جنوب تيرول) بشمال إيطاليا ثم إلى جنوى على الشواطئ الإيطالية للبحر المتوسط قبل عبور المحيط ووصوله إلى محطته النهائية في بوينس آيرس بالأرجنتين.

في (جنوب تيرول) لم يمكث هانس مالر إلا بضعة أسابيع. فالغرض من هذه الاستراحة القصيرة كان الحصول على أوراق ثبوتية مزورة تساعده على مواصلة ما عرف في الأوساط المخابراتية الأميركية حينها بـ"خطوط الجرذان" (ratlines).

ويعود سبب اختيار المخابرات الأميركية لمصطلح "خطوط الجرذان" من أجل وصف الطرق التي استخدمها ضباط ومجرمو حرب نازيون من بلدان أوروبية عديدة على رأسها ألمانيا للهروب من ملاحقة الحلفاء لحقيقة يعرفها أهل البحر أفضل من غيرهم وهي أن الجرذان تكون أول من يقفز من على متن سفينة توشك على الغرق.