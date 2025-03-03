نبيه بري..الجناح"الديناميكي" في" الثنائي الشيعي"

وتشدد السيرة الرسمية على أن هذا السياسي المنحدر أصلا من بلدة تبنين الجنوبية "ناضل منذ نشأته في الحركة الطلابية، وترأس الاتحاد الوطني للطلاب الجامعيين في لبنان، وشارك في العديد من المؤتمرات الطلابية والسياسية"، لكنها أهملت بالمقابل الإشارة إلى أنه كان بعثي الهوى في شبابه، قبل انخراطه بحركة المحرومين، التي أسسها أواخر الستينات رجل الدين الشيعي موسى الصدر، بعد عودته من إيران إلى وطن أجداده عاقدا العزم على استنهاض شيعة لبنان، وتأطيرهم تحت سقف الدولة.

أمين عام مساعد

في سلسلة مقالات نشرها الكاتب حازم صاغية عام 2019 تحت عنوان "الصراع على الزعامة الشيعية"، أتى على ذكر بدايات صعود بري في أعقاب اختفاء الصدر في ليبيا عام 1978 بعد 7 سنوات من إطلاق الأخير لحركة أمل، فقال في الحلقة الخامسة ما نصه: "الطامحون في بيروت كانوا كثيرين، لكنّ اثنين منهم كانا الأبرز: حسين الحسيني بدا الوجه الأكثر تأهيلا للحلول على رأس "أمل"، وهذا ما حصل: في أواخر سبتمبر/أيلول 1978 انتخب الحسيني أمينا عامّا 'لمقتضيات المرحلة الطارئة في غياب سماحة الإمام القائد'. بعد 7 أشهر انتُخب برّي أمينا عاما مساعدا".

وعن صعود بري وتزعمه للحركة في العام 1980 والتزامه خط الإمام الصدر بالتعويل على سوريا زمن الأسد والتعاون معها في إدارتها لملف لبنان، كتب صاغية: "برّي ليس ضابطا، وبالتأكيد ليس سوريّا، لكنّ سيرته وصعوده يشبهان سِيَر الضباط السوريين في صعودهم. هذا ما مهّد للبعثي السابق الطريق إلى قلوب 'الزملاء' المؤثرين في دمشق. إلى ذلك اتّصف 'الأستاذ نبيه' بفصاحة مؤكدة يُعرف بها بعض أعيان القرى ومتكلميهم".